José Manuel García, fundador de Grúas Roxu, recibe la Medalla de Oro de Siero: "Estoy muy agradecido a todo el equipo que tengo, a mi familia y a mis compañeros"

"Estamos todavía empezando". José Manuel García, fundador de Grupo Roxu, referente regional, nacional e internacional en el sector, tiró este viernes de optimismo contagioso y buen humor para recibir la Medalla de Oro del concejo de Siero, una distinción que sólo se ha otorgado en cinco ocasiones. La frase, pronunciada apenas unos minutos antes del acto, resume bien la filosofía de quien, casi medio siglo después de poner en marcha una empresa que comenzó con cuatro grúas en Meres, sigue mirando al futuro con la misma ambición que el primer día, con planes de seguir crciendo y mejorando y con la atención puesta en las personas, por encima de los resultados.

El Centro Polivalente Integrado de Lugones reunió a autoridades (como el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli), empresarios, representantes del tejido económico asturiano, trabajadores, familiares y numerosos amigos del homenajeado. José Manuel García fue recibido entre una larga ovación de quienes han compartido con él buena parte de ese camino, especialmente sus empleados, para quienes constituye un referente profesional y también personal. La emoción fue creciendo durante un acto en el que, más que la trayectoria de un empresario de éxito, se reivindicó una forma de entender el trabajo, el compromiso con Asturias y el valor de quienes generan empleo.

La propuesta de concesión de la Medalla de Oro partió de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), convencida de que la máxima distinción del concejo debía reconocer a quien ha llevado el nombre de Siero y de Asturias por todo el mundo. No en vano, desde 1979, Grupo Roxu ha pasado de ser una pequeña empresa local a convertirse en una compañía de referencia internacional, con presencia en distintos países, una de las mayores flotas de maquinaria de Europa y una apuesta permanente por la innovación y la formación.

José Manuel García saluda emocionado a sus empleados y amigos en el acto de entrega de la Medalla de Oro / Luján Palacios

El alcalde de Siero, Ángel García, recordó precisamente el carácter extraordinario del reconocimiento, reservado hasta ahora a sólo cinco personas o instituciones. Pero quiso ir mucho más allá de los méritos empresariales. "Hoy me cuesta intervenir porque lo hago como alcalde, pero también como amigo", confesó al inicio de un discurso en el que dibujó el perfil humano del homenajeado. Destacó que José Manuel García representa "el esfuerzo, el sacrificio, la entrega y el trabajo", unos valores que, dijo, "hoy hacen más falta que nunca". Recordó sus orígenes, su capacidad para asumir riesgos, las dificultades superadas durante décadas y su decisión de seguir invirtiendo incluso en los momentos más complicados de la economía. "Es un visionario; ha conseguido ser el número uno del sector desde Asturias y crear una empresa que da empleo a más de cuatrocientas personas", resumió, antes de agradecer también el papel desempeñado por su familia y por un equipo humano "profundamente comprometido con el proyecto".

Compromiso

La presidenta de FADE, María Calvo, defendió que la medalla trasciende el reconocimiento individual. "Es un premio más que merecido", afirmó, porque distingue a un empresario que "representa como nadie el compromiso con el territorio", porque José Manuel García" siempre apostó por crecer desde Asturias, mantener aquí la sede de la empresa y seguir invirtiendo cuando otros optaban por marcharse". A su juicio, el homenaje lanza también un mensaje claro sobre la importancia de la actividad empresarial. "Cuando una administración reconoce a quien invierte, crea empleo y genera valor, también está señalando un camino", afirmó, reivindicando el papel de las empresas como motor del desarrollo económico y social.

En esa misma idea incidió el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, para quien el fundador de Grupo Roxu constituye "un referente de lo lejos que se puede llegar con esfuerzo, iniciativa y valores". Destacó su capacidad para afrontar las sucesivas crisis "con optimismo" y una visión siempre orientada al futuro, así como su apuesta por la formación a través de la Escuela Europea de Maquinaria, convertida en un referente dentro del sector.

"Lo más grande"

Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de Macarena García, directora de la revista especializada "Movicarga", que habló en representación del sector de la elevación. Visiblemente emocionada, definió al homenajeado como "lo más grande que hay en España" en el mundo de las grúas y aseguró que el respeto que despierta trasciende incluso a la competencia. Recordó la admiración y el cariño que le profesan quienes han compartido con él tantos años de profesión y destacó también el relevo generacional protagonizado por sus hijos, Marco y Daniel, llamados a continuar un legado construido durante casi cincuenta años.

Por la izquierda, Juan Carlos Campo, José Manuel García, Ángel García y María Calvo / Luján Palacios

Frente a los largos discursos de quienes quisieron reconocer su trayectoria, José Manuel García volvió a mostrarse fiel a su carácter. Incómodo con el protagonismo, confesó que nunca le ha gustado hablar en público, antes de agradecer la presencia de todos los asistentes y dedicar la distinción a quienes han hecho posible el crecimiento de la empresa. "Estoy muy agradecido a todo el equipo que tengo, a mi familia y a mis compañeros", alcanzó a decir antes de reconocer, entre sonrisas, que "no nací para los discursos".

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Su sencillez contrasta con una trayectoria que todo el mundo aplaude. Desde una pequeña empresa nacida en Meres en 1979, Grupo Roxu ha levantado un grupo empresarial con presencia internacional, miles de equipos de elevación y transporte, delegaciones dentro y fuera de España y una firme apuesta por la formación de nuevos profesionales. Una historia de crecimiento constante, construida desde Asturias y sin renunciar nunca a sus raíces. Y que ahora, además, es de oro en Siero.