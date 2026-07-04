La "fábrica de fantasía" de Siero amplía instalaciones y se muda a Argüelles: la firma Mylideas se traslada a la antigua sede de Iluplax
La compañía, que trabaja para marcas como Marvel, Warner, HBO o LEGO, entre otras, está ya trabajando en su nueva ubicación de Fuentespino
La empresa Mylideas crece y cambia de sede. La firma, que trabaja con licencias como Marvel, Disney, LEGO, Warner o Nickelodeon, por citar solo algunos casos, se ha trasladado a las antiguas instalaciones de Iluplax, en Fuentespino (Argüelles), donde dispondrán de más espacio no solo para las zonas de oficina, creatividad y para el desarrollo de encargos, sino también para contar con un área que permita reunir en un único punto, a modo de exposición, las obras que realizan, muchas de ellas figuras de gran tamaño de conocidísimos personajes.
La compañía se encontraba hasta ahora en la zona de Meres, donde han ido ampliando un mercado que es internacional y que la ha convertido en una de las más singulares del concejo de Siero. Están ya operando desde la nueva sede, que se encontraba vacía desde hace tiempo y acoge ya una actividad de gran proyección.
La firma desarrolla trabajos de creatividad para promociones o actos de grandes marcas mundiales del ámbito del cine, la fantasía o el juego infantil. Colabora con decenas de licencias y corporaciones internacionales y, entre otros, en su cartera de clientes están compañías como la del canal de series y películas HBO, para la que ha hecho, entre otras cosas, una reproducción a tamaño real del cráneo de Balerion, el temido dragón de la Casa Targaryen y cuya historia forma parte de las que se relatan en la famosa "Juego de Tronos".
Se trata asimismo de la empresa que tiene la licencia de Los Pitufos y que hace los de tamaño gigante que el Ayuntamiento sierense ha colocado en varios puntos del municipio.
Un universo de comunicación visual
Tal y como explica la responsable de Milydeas, Laura Hernández, la empresa es especialista "en comunicación visual" y son "una fábrica creativa", en la que llevan a cabo las ideas de los clientes, que siempre suponen un reto. El universo de sus trabajos es muy amplio, desde grandes figuras y esculturas, al mobiliario comercial, soportes publicitarios, las piezas de merchandising, impresión 3D...
El abanico es grande y desde su creación no han dejado de crecer, como vuelven a hacer ahora, para poder seguir multiplicando la ejecución de encargos como los que ya han desarrollado desde esta "fábrica de fantasia" de Siero con destino a países como Alemania, Italia, Portugal o Francia.
Transfaya, a Colloto
No es el único caso de empresa de Siero que se traslada. Así, la Junta de Gobierno local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Siero ha concedido licencia de obra para adecuar una nave industrial en Colloto que albergará un "centro logístico de importación y exportación de carretillas y maquinaria de obras públicas, mantenimiento, venta de recambios y oficinas". La nave, de otra empresa que cerró hace tiempo y se encuentra en la zona de la antigua fábrica de Coca Cola de Colloto, la va a ocupar la firma Transfaya, con instalaciones actualmente en Meres.
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