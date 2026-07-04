Ya hay fecha para Agrosiero: se celebrará el 12 y 13 de septiembre y ya está abierto el plazo para que los expositores se inscriban

Agrosiero se celebrará este año los días 12 y 13 de septiembre y el plazo para que los interesados en participar presenten sus solicitudes está abierto hasta el 15 de julio. En esta cita, una de las grandes del sector en Asturias, pueden participar como expositores empresas de Siero y de los municipios que en alguna de las ediciones del evento han acudido como "concejo invitado". Es el caso de Noreña, Nava, Llanera, Sariego, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Gijón, Salas, Cabrales, Bimenes, Miranda do Douro, Tineo, Peñamellera Alta, Morcín, Cabranes, Valdés y Colunga.

El certamen se desarrolla con dos sedes, una en el recinto del mercado de ganados y otra en la plaza cubierta, ambas en la Pola. Los expositores a los que va dirigida la cita son aquellos que se dedican al sector de la agroalimentación, la artesanía, la maquinaria agrícola o las energías renovables.

También podrán participar empresas "cuyo domicilio social radique en Asturias y que fabriquen o produzcan productos asturianos de calidad reconocida Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP) o Producción Agraria Ecológica". Asimismo, pueden acudir vendedores de excedentes de la huerta que cuenten con autorización del Ayuntamiento de Siero para esta actividad.

Normas y solicitudes

Las normas reguladoras de la participación en el certamen pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Siero y las solicitudes se deben presentar exclusivamente vía electrónica, a través de la sede electrónica en www.aytosiero.es.

El objetivo de este certamen es "la divulgación de los productos obtenidos por las empresas productoras y distribuidoras vinculadas con el sector agrario y la industria alimentaria" fundamentalmente de Siero, aunque el evento es de carácter regional y gratuito para los expositores y visitantes.

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La sede de la plaza cubierta de Pola de Siero, que acogerá a las empresas de agroalimentación y de artesanía, tendrá un horario de apertura al público continuado de 11.00 a 21.00 horas. Mientras, el recinto del mercado de ganado, para las empresas de maquinaria agrícola y de energías renovables, estará disponible el sábado, de 10.00 a 21.00 horas, y el domingo de 10.00 a 16.00 horas.