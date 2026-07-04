Siero y Cantabria, unidos por un topónimo: el gobierno municipal recibe a una delegación de la comunidad vecina
El encuentro entre el municipio cántabro de Molledo y la Asociación Cultural Los Hórreos de Molleo de Siero cumple 20 años
Asturias y Cantabria volvieron a estrechar este fin de semana sus lazos de unión con motivo del encuentro anual entre el municipio cántabro de Molledo y la Asociación Cultural Los Hórreos de Molleo de Siero, y que este año cumple 20 años.
La delegación del Ayuntamiento de Molledo, integrada por unas cuarenta personas y encabezada por su alcalde, Joaquín Villegas, junto a varios miembros de la Corporación municipal, fue recibida a su llegada al Hotel Cristina de Noreña por la Banda de Gaitas El Piñote, que interpretó varias piezas tradicionales como muestra de bienvenida.
A continuación se celebró la recepción institucional ofrecida por el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes. Durante el acto, el Ayuntamiento de Siero hizo entrega de un detalle conmemorativo a la delegación cántabra en reconocimiento a los veinte años de hermanamiento y como símbolo de la estrecha relación que mantienen ambos municipios.
El encuentro sirvió, además, para poner en valor la continuidad de unos vínculos que trascienden el ámbito institucional y que se han consolidado gracias al trabajo desarrollado durante años por la Asociación Cultural Los Hórreos de Molleo, pieza fundamental para mantener viva esta relación entre Siero y Molledo.
- Atención conductores asturianos: atasco kilométrico en la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado
- El Carmín de la Pola se blinda: por primera vez se instalará un puesto de mando avanzado para monitorizar minuto a minuto con cámaras el prau de La Sobatiella
- Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y natural de Siero: 'Hay pocas imágenes tan preciosas de San Pedro como la de Casimiro Baragaña en la Pola
- José Manuel García, fundador de Grúas Roxu, recibe la Medalla de Oro de Siero: 'Estoy muy agradecido a todo el equipo que tengo, a mi familia y a mis compañeros
- Seis mujeres que son ejemplo de vida y orgullo de Siero: 'Presta mucho este reconocimiento
- El alcalde de Siero exige a la Sociedad de Festejos de la Pola 'que se aclare' para poder organizar las celebraciones del año que viene: 'Necesitamos ir viendo el presupuesto
- La orquesta viral de la 'Cucaracha' y '¿Quién le dio mi número al alcohol?' estará por primera vez este verano en Asturias en un pueblo de menos de 200 habitantes
- Collado (Siero) celebra las fiestas de San Cristóbal con sus tradicionales carreras de burros: hay modalidad de velocidad y de disfraces