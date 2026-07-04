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Siero y Cantabria, unidos por un topónimo: el gobierno municipal recibe a una delegación de la comunidad vecina

El encuentro entre el municipio cántabro de Molledo y la Asociación Cultural Los Hórreos de Molleo de Siero cumple 20 años

Por la izquierda, Agustina Castro, Pilar Santianes, Joaquín Villegas y Ángel García

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Luján Palacios

Luján Palacios

Noreña

Asturias y Cantabria volvieron a estrechar este fin de semana sus lazos de unión con motivo del encuentro anual entre el municipio cántabro de Molledo y la Asociación Cultural Los Hórreos de Molleo de Siero, y que este año cumple 20 años.

La delegación del Ayuntamiento de Molledo, integrada por unas cuarenta personas y encabezada por su alcalde, Joaquín Villegas, junto a varios miembros de la Corporación municipal, fue recibida a su llegada al Hotel Cristina de Noreña por la Banda de Gaitas El Piñote, que interpretó varias piezas tradicionales como muestra de bienvenida.

A continuación se celebró la recepción institucional ofrecida por el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes. Durante el acto, el Ayuntamiento de Siero hizo entrega de un detalle conmemorativo a la delegación cántabra en reconocimiento a los veinte años de hermanamiento y como símbolo de la estrecha relación que mantienen ambos municipios.

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El encuentro sirvió, además, para poner en valor la continuidad de unos vínculos que trascienden el ámbito institucional y que se han consolidado gracias al trabajo desarrollado durante años por la Asociación Cultural Los Hórreos de Molleo, pieza fundamental para mantener viva esta relación entre Siero y Molledo.

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