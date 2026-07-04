Vega de Poja homenajea a sus vecinas de más edad con una comida y entrega de placas

Vega de Poja rindió homenaje este fin de semana a sus vecinos de mayor edad en una jornada organizada por la Asociación de Vecinos de Samartino. El acto reunió a decenas de asistentes y contó con la presencia del alcalde de Siero, Ángel García, y de la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.

En esta edición, el reconocimiento estuvo dedicado a las personas nacidas en 1942 y 1943. Antes del inicio de la tradicional comida de hermandad, el alcalde hizo entrega de una placa conmemorativa a las homenajeadas como muestra del agradecimiento de la parroquia por toda una vida vinculada a Vega de Poja.

Las distinguidas fueron Aquilina Meana Alonso, Luzdivina Rodríguez Fonseca, Aurelia Méndez Canal, Piedad Valdés Rodríguez y Antonia Gámez Martín.

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El encuentro, que se celebra cada año, es una de las citas más entrañables del calendario social de la parroquia, al reunir a vecinos y familias en torno a un homenaje a quienes representan la memoria y la historia de la parroquia.