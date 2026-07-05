Barbón coloca a Siero como "un faro" en el socialismo asturiano y proclama candidato a la Alcaldía a Ángel García, "Cepi", un dirigente capaz de sumar "más allá de las siglas"

El PSOE asturiano convirtió este domingo a Siero en punto de partida de la carrera hacia las elecciones municipales de 2027. Ángel García, "Cepi" fue presentado oficialmente en la Casa del Pueblo de Pola de Siero como candidato socialista a la Alcaldía, convirtiéndose en el primer aspirante proclamado por la Federación Socialista Asturiana (FSA) para los próximos comicios. El acto fue además una declaración de intenciones del partido de mano del secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón: el PSOE debe preocuparse menos por "ganar dentro" y más por "ganar fuera", ante una cita electoral que barrunta más exigente que las anteriores.

Barbón eligió precisamente el ejemplo de Siero para defender esa estrategia, y definió el concejo como "un faro" dentro del socialismo asturiano. Además, puso a García como modelo del tipo de candidato que necesita el partido: un dirigente "capaz de sumar más allá de las siglas" y de atraer el respaldo de ciudadanos que no necesariamente se identifican con el PSOE, pero sí con una "gestión eficaz".

"Lo importante no es elegir candidatos porque articulen una mayoría dentro del partido, sino porque sean capaces de ganar fuera", resumió el presidente del Principado. Un mensaje que enmarcó en un escenario político más complejo que el de hace unos años, toda vez que "en 2019 teníamos viento de cola; ahora el viento viene de frente", advirtió, apelando a la necesidad de presentar perfiles con "capacidad de movilización y credibilidad" ante la ciudadanía.

Por la izquierda, Luis Blanco, Adrián Barbón y Ángel García, en el acto de presentación de la candidatura / Luján Palacios

Para Barbón, Cepi reúne esas condiciones habida cuenta de la evolución electoral del PSOE sierense desde que el actual alcalde asumió el liderazgo municipal, pasando de siete concejales en 2015 a doce en 2019 y trece, la mayoría absoluta, en 2023. "Tenemos el mejor candidato posible", afirmó, convencido de que el alcalde de Siero es hoy "el político más conocido y mejor valorado del concejo".

El líder socialista también aprovechó el acto para reivindicar la transformación experimentada por Siero durante los últimos años, pasando de ser un municipio que décadas atrás era conocido tanto por los conflictos internos del PSOE local como por su condición de ciudad dormitorio y contrapuso esa realidad al actual dinamismo del concejo. Destacó el crecimiento de la actividad cultural, la mejora de los servicios públicos y la capacidad de Siero para consolidarse como uno de los motores de Asturias.

Barbón insistió además en que el PSOE debe aspirar a convertirse en un espacio de encuentro para amplias capas de la sociedad y reivindicó una política "útil", centrada en resolver problemas cotidianos tanto para las clases trabajadoras como para unas clases medias que, dijo, también deben sentirse respaldadas por las políticas públicas, al tiempo que advirtió del auge de la extrema derecha y apeló al PSOE como "partido de gobierno" frente a quienes, sostuvo, ofrecen únicamente posiciones dogmáticas. "Debemos ser un refugio", apuntó el secretario general de los socialistas asturianos.

Continuidad

Con el pleno respaldo oficial del partido, Ángel García dejó claro que afronta esta nueva candidatura con la intención de dar continuidad al modelo desarrollado durante la última década al frente del Ayuntamiento. "Me presento porque tengo ganas", afirmó, convencido de que todavía quedan numerosos proyectos por culminar y otros nuevos por poner en marcha. El alcalde defendió que Siero vive un momento de transformación que aún no ha terminado, y entre los objetivos que marcó para los próximos años situó el crecimiento de la población, la generación de empleo, el aumento de la renta per cápita y la consolidación del concejo como uno de los lugares más atractivos para vivir en Asturias.

Cepi reivindicó especialmente el cambio experimentado por el municipio, que, según explicó, ha dejado atrás la imagen de territorio donde únicamente se iba a dormir para convertirse en un concejo con servicios, actividad y calidad de vida suficientes para desarrollar un proyecto vital completo. "Queremos que quien piense dónde comprar una vivienda vea Siero como una opción", señaló. El candidato también apostó por seguir reforzando unos servicios públicos que definió como cercanos, eficientes y capaces de responder a las necesidades reales de los vecinos, insistiendo en que el Ayuntamiento debe mantener una gestión ágil, transparente y próxima a la ciudadanía.

Aunque evitó entrar en la confección de la futura lista electoral, sí avanzó que su intención es presentar un proyecto "continuista", apoyado en el equipo que ha gobernado durante los últimos años. Aprovechó además para agradecer el respaldo recibido por la agrupación local y reivindicar la unidad alcanzada en el PSOE de Siero tras años de divisiones internas. Precisamente esa unidad ocupó buena parte de su intervención. Recordó que durante años la agrupación estuvo marcada por enfrentamientos que acababan repercutiendo en los resultados electorales y contrapuso aquella etapa a la actual, en la que el partido llega unido al inicio del proceso de selección de candidatos. "Cuando el partido está unido, tenemos muchas más garantías de éxito", aseguró.

Más mayoría

El encargado de abrir el acto fue el secretario general del PSOE de Siero, Luis Blanco, quien destacó la rapidez con la que la agrupación quiso cerrar el proceso de designación para evitar incertidumbres y trasladar desde el primer momento una imagen de estabilidad y cohesión. Blanco defendió la continuidad del proyecto socialista que gobierna el municipio y aseguró que la transformación experimentada por Siero durante los últimos años avala la gestión realizada. Reivindicó un modelo basado en resolver los problemas de los vecinos mediante servicios públicos eficaces y recordó algunas de las grandes inversiones previstas, especialmente las vinculadas al ciclo integral del agua, con actuaciones que cifró en cerca de 70 millones de euros entre abastecimiento y saneamiento.

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El dirigente local subrayó que el PSOE no aspira únicamente a conservar la mayoría absoluta de trece concejales lograda en 2023, sino a ampliarla en las elecciones del próximo año. También trasladó a Barbón el compromiso de la agrupación sierense para contribuir a la revalidación del Gobierno del Principado, convencido de que el proyecto socialista debe seguir gobernando tanto en Siero como en Asturias.