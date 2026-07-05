La parroquia de San Pedro venderá dos solares para edificar en la Pola y obtener fondos para obras en el interior de la iglesia

La parroquia de San Pedro de Pola de Siero sacará a la venta dos solares de su propiedad, en las calles Celleruelo y El Rebollal, para favorecer que se edifique en la capital sierense, donde hay demanda de suelo para ello. Y también para obtener fondos económicos que les permitan afrontar diferentes actuaciones en la iglesia polesa en el futuro, cuando se acometa una nueva fase de obras que se llevaría a cabo en el interior del templo.

El Arzobispado ha dado el visto bueno a la actuación y la parroquia de San Pedro de Pola de Siero también le ha trasladado y consultado al Ayuntamiento de Siero este plan, del que han recibido una respuesta positiva, al tratarse en ambos casos de suelo edificable. También el Consejo y la Comisión de obras de la parroquia, a nivel interno, ha dado el visto bueno para iniciar este proceso.

El siguiente paso ahora será contactar con una tasadora, para poder establecer un precio de venta y poder acceder a algún comprador o promotor interesado. Los dos solares se encuentran ahora mismo vacíos, ya que se han derruido los edificios que los ocupaban. El de la calle Celleruelo fue el que durante muchos años ocupó Cáritas, antes de su traslado al local que tienen actualmente en la calle Alcalde Parrondo.

Se trata, por tanto, de dos espacios sin uso y sin utilidad para la parroquia de San Pedro. Por un lado su venta servirá para facilitar el desarrollo de nuevas viviendas en la Pola, donde se demanda suelo para construir. Y por el otro lado ayudará a la parroquia a obtener fondos que permitan futuras actuaciones de mejora del templo.

Actualmente está en marcha la segunda fase de las obras, presupuestadas en 280.000 euros, y para la que ya se han recolectado unos 220.000 con aportaciones particulares. Las obras están por el momento paralizadas, tras requerir Cultura un informe de once puntos, entre los que se incluye la necesidad de listar las modificaciones históricas acometidas en el templo.

Entre los aspectos sobre los que solicitó información el Principado se encuentra la obra realizada hace un siglo, cuando para su reconstrucción se pasó de una nave y dos pórticos laterales, a las tres naves actuales. La iglesia de San Pedro es un templo protegido, con diversos elementos de valor y una historia vinculada a la ruta jacobea.

El solar que se pondrá a la venta de la calle Celleruelo. / P. A.

En la parroquia, a la espera del visto bueno de Cultura, confían en que antes de acabar el año puedan iniciar esta segunda fase de obras de rehabilitación exterior del templo, que se centra en el retejado de naves laterales, actuaciones el altar y en dos paredes del templo.

Los fondos que se podrían recibir por la venta de esos dos solares de propiedad de la parroquia podrían ayudar a completar la inversión para esta obra, presupuesta en 280.000 euros aunque los retrasos y la inflación podrían encarecerla aún más.

Y también servir para inversiones futuras, con las que habría que renovar el interior del templo, acondicionar las paredes, la pintura, o los frescos de Casimiro Baragaña, que necesitan también una conservación periódica. También hay que atender las necesidades de la capilla situada en la parte baja de la iglesia, o aspectos como la electricidad o los elementos de sonido, que también tienen un coste elevado y requerirán próximamente una renovación.