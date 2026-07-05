Siero mima su reloj histórico: la pieza necesita cuerda con una frecuencia no superior a 44 horas y labores periódicas de revisión de cables, pesas y sonería del campanario

El reloj de la Casa Consistorial de Siero es una joya realizada hace ya más de 130 años. Valioso por muchas razones que tienen que ver con su historia y diseño, la pieza, de la que fue responsable un afamado relojero de Cuenca llamado Lorenzo Redondo Bonilla, requiere de cuidados y revisiones especiales para conservarse y seguir cumpliendo su función, la de dar puntualmente la hora. Por ello, cada año el Ayuntamiento ha de ocuparse de que reciba el mantenimiento necesario para preservarlo en las mejores condiciones y debe licitar un contrato al respecto. El Ayuntamiento lo ha adjudicado recientemente y el pliego de condiciones que ha de cumplir la empresa que se hace cargo incluye detalles que llaman la atención de quien desconoce la atención que requieren este tipo de mecanismos antiguos.

Entre otras curiosidades, el adjudicatario del contrato debe dar cuerda al reloj «con una frecuencia no superior a 44 horas», además de revisar y, en su caso ajustar, la hora diariamente. También está encargado de realizar el mantenimiento de la maquinaria con la periodicidad necesaria para garantizar su correcto funcionamiento, efectuar las limpiezas interiores requeridas y controlar el sistema de sonería del campanario.

Asimismo debe comprobar «periódicamente los cables y elementos de sujeción de las pesas del reloj, su estado, tensión y seguridad, y comunicar cualquier incidencia que requiera reparación o sustitución». Además, tiene que ocuparse de «realizar los ajustes correspondientes al cambio horario estacional (horario de verano y horario de invierno), efectuando las modificaciones necesarias dos veces al año conforme a la normativa vigente».

El contrato recién adjudicado asciende a 5.880 euros para realizar durante un año las actuaciones habituales que requiere una pieza histórica de cuyo valor es consciente el gobierno municipal, que además llevó a cabo el año pasado labores de limpieza y mantenimiento en la fachada principal de la Casa Consistorial, en el marco de sus iniciativas para la conservación del patrimonio local.

El edificio del Ayuntamiento data de 1887, tal y como figura en la fecha labrada bajo el reloj, si bien este fue instalado algo más tarde, en torno a 1890 o 1891, según las fuentes que se consulten. Sea como fuere, tiene más de 135 años y un diseño con detalles dignos de ser contados.

Lorenzo Redondo Bonilla fue un famoso relojero que colocó este tipo de piezas por toda la geografía española. Era de Motilla del Palancar (Cuenca) y tras la bonanza de su negocio acabó fundando una empresa que llamó «Relojería Franco-Suiza». En el caso del reloj de Siero, en su esfera hay una curiosidad: la numeración es la romana, pero a la hora de formar el 4, lo hace con cuatro palillos (IIII) en vez de con el palillo antes del símbolo del 5 (IV). No es ni mucho menos el único caso en España o en el mundo.

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No hay para esta circunstancia una explicación que se haya dado por totalmente cierta, pero una de las que se da tendría que ver con razones estéticas. Según el Instituto Británico de Relojería, el hecho de emplear IIII y no IV es «para favorecer la armonía visual del reloj». Los cuatro caracteres (IIII) crearían una mejor simetría con los caracteres del número 8 (VIII), que se sitúan justo al lado opuesto de la esfera. Este mismo caso se da en relojes famosos como el de la madrileña Puerta del Sol, desde la que se ofrecen por televisión las tradicionales Campanadas, o el de la fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza, por citar algunos ejemplos.