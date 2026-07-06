La Audiencia Provincial absuelve al subinspector de la Policía Local de Siero acusado de acosar a un agente

La Audiencia Provincial de Asturias ha absuelto al subinspector de la Policía Local de Siero que fue juzgado el pasado mes de mayo por un presunto delito contra la integridad moral cometido sobre un agente del cuerpo del que era superior jerárquico. El tribunal no aprecia responsabilidad penal en los hechos denunciados y revoca así la condena que había recaído inicialmente sobre el mando policial.

El procedimiento llegó a la Audiencia después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo condenara al acusado a un año y medio de prisión. Aquella sentencia, sin embargo, fue anulada al estimarse que ese órgano judicial carecía de competencia para enjuiciar el caso, por lo que el proceso tuvo que repetirse íntegramente ante la Audiencia Provincial.

Durante la vista oral, celebrada en varias sesiones en mayo, declararon el agente denunciante y varios testigos, entre ellos dos anteriores responsables de la Policía Local de Siero. La acusación particular, ejercida por el abogado Guillermo Calvo, solicitaba una condena de un año y tres meses de prisión por un delito contra la integridad moral y otros dos años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas sufridas por la víctima.

Supuestas humillaciones

Según sostenían la Fiscalía y la acusación, los hechos se habrían producido entre 2018 y 2022, cuando el acusado ejercía como subinspector y, en ausencia del comisario, asumía las funciones de jefe accidental del cuerpo. El denunciante aseguraba haber sido objeto de humillaciones, insultos, amenazas, la denegación injustificada de vacaciones, la colocación de carteles ofensivos y la retirada de su arma reglamentaria, actuaciones que, a su juicio, constituían un episodio continuado de acoso laboral.

La Fiscalía consideraba que esas conductas habían provocado daños psicológicos al agente y reclamaba, además de las penas de prisión, una indemnización de 6.000 euros por daños morales y el abono de los gastos sanitarios derivados de la asistencia prestada por el Sespa.

La sentencia establece no obstante que "el motivo por el que la salud del denunciante se vio afectada deriva de la magnitud del conflicto existente en la Policía Local de Siero, con multitud de comportamientos inadecuados que provocaron en el mismo una importante afección emocional, impidiéndole ver con claridad cuál era la realidad de cada día". Y de todo ello concluye que "nos encontramos con comportamientos inadecuados que resultan de conductas ocasionales, no sistemáticas ni reiteradas ni de la suficiente gravedad como para apreciar la existencia de los delitos imputados".

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Así, la Audiencia Provincial ha dictado sentencia absolutoria para el subinspector, al no considerar acreditada su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban. La resolución pone fin al procedimiento iniciado a raíz de la denuncia presentada por el agente, salvo que alguna de las partes decida recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, si concurren los requisitos legales para ello.