IU se reivindica como garante de la "política útil" en Siero: reclaman "rigor" en el expediente del agua y políticas de vivienda pública

Con las elecciones municipales en el horizon del año próximo, los partidos políticos empiezan a marcar terreno. La portavoz de Izquierda Unida en Siero, Tere Álvarez, reivindicó este lunes la posición como garante de la política "útil" en dos de los principales debates abiertos en el concejo: la gestión del servicio municipal de agua y las políticas de vivienda pública. La edil aseguró que IU ha mantenido una actitud "responsable" durante el mandato, apoyando presupuestos, remanentes y otros acuerdos municipales, aunque rechazó que ese respaldo implique avalar decisiones con las que discrepa, como la externalización del ciclo del agua o la estrategia del equipo de gobierno en materia de vivienda.

Álvarez defiende el papel de la oposición como órgano de control y niega que las críticas de su grupo supongan un freno para el desarrollo del municipio. "Fiscalizar no es bloquear", sostiene, al tiempo que reitera el rechazo de IU al modelo de gestión planteado para el servicio de abastecimiento y saneamiento.

Respecto al proceso de externalización del agua, recuerda que la formación ha presentado un recurso contencioso-administrativo y ha incorporado un dictamen pericial al considerar que persisten dudas "políticas, económicas y jurídicas" sobre el expediente. En este sentido, señala que entre la memoria inicial y el estudio posterior se redujo de forma significativa el volumen de inversiones previsto, pasando de más de 64 millones de euros a algo más de 25 millones, además de modificarse otras previsiones económicas como el canon o el fondo de reposición. También advierte de que el estudio contempla incrementos tarifarios durante los primeros años de la concesión.

La portavoz insiste en que el debate no debe centrarse únicamente en la titularidad pública del servicio, sino en aspectos como quién gestionará el sistema, cómo se controlarán las inversiones o qué capacidad de decisión conservará el Ayuntamiento durante la vigencia del contrato. Asimismo, muestra su preocupación por la posibilidad de que el Consistorio recurra en el futuro a nuevas externalizaciones de servicios municipales.

Suelo y calendario

En materia de vivienda, Álvarez reclama al gobierno local que concrete sus propuestas con suelo disponible, financiación y un calendario de ejecución. La portavoz cuestiona que el Ayuntamiento pueda presentarse como impulsor de la vivienda pública cuando, según afirma, no ha promovido ninguna promoción municipal propia durante los mandatos del alcalde Ángel García "Cepi".

La edil subraya que las promociones públicas ejecutadas recientemente en el concejo, así como las que se encuentran en desarrollo, han sido promovidas por la Consejería de Vivienda del Principado, gestionada por Izquierda Unida. También alude al proceso de adjudicación de las últimas 24 viviendas de la promoción de Pumarabule, asegurando que la Consejería tuvo que requerir al Ayuntamiento documentación necesaria para poder reactivar el procedimiento.

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Por último, IU defiende un modelo de vivienda pública distribuido por los principales núcleos urbanos del concejo, como La Pola, Lugones o La Fresneda, y no vinculado únicamente a grandes desarrollos urbanísticos. Según Álvarez, el Ayuntamiento debería estudiar la disponibilidad de suelo residencial y del patrimonio municipal para promover nuevas promociones que faciliten el acceso a la vivienda a jóvenes y familias trabajadoras.