Pola de Siero organiza una nueva sesión de "Tardeos" en el Paraguas: esta es la programación

La plaza del Paraguas de Pola de Siero volverá a convertirse esta semana en escenario de la música en directo con una nueva edición de Los Tardeos del Paraguas, un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Siero que ofrecerá cuatro conciertos gratuitos entre el 7 y el 10 de julio.

La iniciativa, presentada este lunes por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, busca consolidar este espacio como uno de los puntos de encuentro del verano en la capital sierense, con una programación pensada para atraer a públicos de diferentes edades y gustos musicales.

Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y serán de acceso libre. El programa arrancará el martes con la actuación de Música en el sofá, formación que ofrecerá un repertorio centrado en el pop español. La jornada del miércoles estará dedicada al tango con el concierto de Loca Bohemia.

Alumnos

El jueves será el turno del talento local, con la participación del Grupo de Acordeones de Siero y de alumnos de la Escuela de Música de Siero, mientras que el ciclo concluirá el viernes con la actuación de la Banda de Música de Siero (ASAM), que interpretará el concierto "Baúl de recuerdos musicales para una tarde de verano".

Durante la presentación, Cienfuegos destacó que el objetivo de esta propuesta es "seguir dando vida a la plaza del Paraguas y aprovechar un espacio tan emblemático de Pola de Siero para ofrecer música en directo durante las tardes de verano". La concejala subrayó además que se ha diseñado "una programación variada, con propuestas para públicos diferentes y estilos que van desde el pop y el tango hasta la música de acordeón y de banda".

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Con esta nueva edición de Los Tardeos del Paraguas, el Ayuntamiento continúa apostando por dinamizar la actividad cultural estival en el casco urbano de Pola de Siero, acercando la música en directo a vecinos y visitantes en un formato al aire libre y de carácter gratuito.