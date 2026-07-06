Verano de obras en los accesos a Pola de Siero: este mes comienzan los trabajos en la calle Gutiérrez Mellado y en la Avenida de Gijón

Pola de Siero afronta un verano de obras, con el inicio previsto de dos importantes actuaciones urbanísticas. El Ayuntamiento iniciará este mes de julio las obras de remodelación de los accesos a la capital del concejo por la avenida de Gijón y por la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, dos proyectos con los que el gobierno local pretende modernizar las principales puertas de entrada al casco urbano, mejorar la movilidad y la accesibilidad y dar continuidad al modelo de reurbanización implantado en otras zonas del municipio.

Con el comienzo casi simultáneo de ambas intervenciones, el Consistorio da un nuevo impulso al proceso de renovación urbana de la villa, que en los últimos años ha transformado espacios como la calle Celleruelo o la avenida de Noreña y que mantiene abiertas otras actuaciones de gran calado, como la remodelación del parque de La Reconquista o la rehabilitación del Palacio del Marqués de Santa Cruz: en total, destaca el alcalde, Ángel García, se están llevando a cabo trabajos por importe de 8 millones de euros de forma simultánea en la capital sierense.

Una de las obras que comenzarán en las próximas semanas, tal y como acaba de anunciar el regidor, es la reurbanización del acceso noroeste a la Pola desde la Autovía Minera (AS-I), una actuación que se desarrollará a lo largo de 236 metros de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y la glorieta de la Plaza de la Paz. El objetivo es convertir uno de los principales accesos a la localidad en un espacio más seguro, accesible y acorde con la imagen urbana que el Ayuntamiento quiere proyectar para la capital sierense.

El proyecto contempla una profunda reordenación del tráfico, que pasará a disponer de un único carril de circulación, así como la ampliación de las aceras hasta alcanzar los 2,25 metros de anchura. También se construirán nuevos pasos de peatones sobreelevados, se eliminarán barreras arquitectónicas y se crearán nuevas zonas verdes con plantación de arbolado y colocación de mobiliario urbano. La actuación incluye además la renovación de las redes de saneamiento y del alumbrado público, que incorporará luminarias LED de bajo consumo, y la instalación de medidas de calmado de tráfico para limitar la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por hora. El plazo previsto para ejecutar estos trabajos es de cinco meses.

Carencias

A esta intervención se sumará también en el plazo de "un par de semanas" la reurbanización de la avenida de Gijón, otro de los accesos más utilizados para entrar en la Pola desde la carretera AS-377. Las obras se desarrollarán en un tramo de unos 300 metros comprendido entre las calles Acebo y Río Deva, una zona que presenta importantes carencias urbanísticas derivadas del paso del tiempo y del crecimiento de la localidad.

La remodelación permitirá renovar completamente los pavimentos y las aceras para mejorar la accesibilidad de los peatones. También se sustituirán las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, drenaje y alumbrado público, que será renovado con tecnología LED. El proyecto incorpora igualmente la instalación de nuevo mobiliario urbano, la plantación de arbolado y el soterramiento de una batería de contenedores.

Uno de los aspectos más destacados de esta actuación será la reorganización del espacio viario. El Ayuntamiento eliminará algunas plazas de aparcamiento para completar una acera continua en uno de los márgenes de la avenida, una actuación que será posible tras la adquisición y demolición de una nave que impedía ampliar el itinerario peatonal. El objetivo es acabar con las estrecheces y discontinuidades que presenta actualmente este acceso y dotarlo de una imagen más ordenada y funcional. El plazo de ejecución de esta obra es de ocho meses, por lo que la nueva configuración de la avenida de Gijón estará previsiblemente finalizada a comienzos de 2027.

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Con el inicio de ambos proyectos, el Ayuntamiento continúa desarrollando su estrategia para renovar las principales entradas a la capital del concejo. En los últimos años ya se han ejecutado actuaciones en la rotonda de Ullaga y el entorno de Celleruelo, mientras que permanece en marcha el convenio con ADIF para transformar la zona de El Bayu mediante la supresión del paso a nivel y la posterior reurbanización del entorno. El siguiente objetivo del equipo de gobierno será actuar sobre el acceso a la Pola por la carretera nacional N-634, en las inmediaciones del mercado de ganados.