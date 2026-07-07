Collao, una burrada: seis asnos compiten en la carrera de disfraces más loca del verano sierense

Hay tradiciones que no necesitan reinventarse para seguir llenando un prau. En Collao, la carrera de burros por la fiestas de San Cristóbal suma ya más de medio siglo de vida y este lunes ha vuelto a juntar a cientos de personas para seguir a una competición en la que el cronómetro importa bastante menos que las carcajadas: jugaba España en el Mundial, pero ganaron los burros por goleada.

Organizada por la comisión de festejos, la prueba mantiene el mismo espíritu desde hace años. Los participantes, muchos de ellos disfrazados con llamativos atuendos, afrontan una yincana en parejas junto a un burro: Wilma y Betty Picapiedra, un par de mejicanas, dos vieyos de boina y cayado, Minnie Mouse y hasta un pequeño príncipe protagonizaron una competición con seis asnos en la que hay entrenamientos ni técnica depurada: "Venimos a pelo, a pasarlo bien", señalaban Xavi Cepedal y Álex González puliendo sus pelucas. De hecho, buena parte del espectáculo consiste precisamente en intentar convencer al animal de que avance mientras el público anima y comenta a voces, entre carcajadas y aplausos.

Pruebas

El recorrido combina distintas pruebas de habilidad y destreza. Comer un milhojas y un plátano y beber un refresco sin utilizar las manos, explotar globos con un palillo, recoger pelotas o completar un tramo marcha atrás forman parte de unos desafíos que cambian poco de una edición a otra y que convierten la competición en una sucesión de escenas tan caóticas como divertidas. Aunque lo más aclamado llega cuando los burros deciden seguir su propio camino. Hay animales que se plantan en mitad del recorrido, otros que toman direcciones inesperadas y algunos que terminan tirando al jinete, siempre entre risas garantizadas.

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Al término de las distintas rondas se proclamaron los vencedores, aunque el resultado quedó en un segundo plano porque lo importante es participar, disfrazarse, aceptar los imprevistos y contribuir a una tradición que, año tras año, sigue congregando a vecinos y visitantes para despedir las fiestas con buen humor. Además, hubo premios para todos, para animar a que cada año la celebracións siga teniendo adeptos. A todo gas, con alguna coz y más de un revolcón.