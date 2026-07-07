Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Collao, una burrada: seis asnos compiten en la carrera de disfraces más loca del verano sierense

La competición se completó con varias pruebas de habilidad, desde comer un milhojas sin manos a correr marcha atrás

Así fue la carrera de burros disfrazados en Collao, Siero

Así fue la carrera de burros disfrazados en Collao, Siero

L. Palacios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Collao (Siero)

Hay tradiciones que no necesitan reinventarse para seguir llenando un prau. En Collao, la carrera de burros por la fiestas de San Cristóbal suma ya más de medio siglo de vida y este lunes ha vuelto a juntar a cientos de personas para seguir a una competición en la que el cronómetro importa bastante menos que las carcajadas: jugaba España en el Mundial, pero ganaron los burros por goleada.

Organizada por la comisión de festejos, la prueba mantiene el mismo espíritu desde hace años. Los participantes, muchos de ellos disfrazados con llamativos atuendos, afrontan una yincana en parejas junto a un burro: Wilma y Betty Picapiedra, un par de mejicanas, dos vieyos de boina y cayado, Minnie Mouse y hasta un pequeño príncipe protagonizaron una competición con seis asnos en la que hay entrenamientos ni técnica depurada: "Venimos a pelo, a pasarlo bien", señalaban Xavi Cepedal y Álex González puliendo sus pelucas. De hecho, buena parte del espectáculo consiste precisamente en intentar convencer al animal de que avance mientras el público anima y comenta a voces, entre carcajadas y aplausos.

Pruebas

El recorrido combina distintas pruebas de habilidad y destreza. Comer un milhojas y un plátano y beber un refresco sin utilizar las manos, explotar globos con un palillo, recoger pelotas o completar un tramo marcha atrás forman parte de unos desafíos que cambian poco de una edición a otra y que convierten la competición en una sucesión de escenas tan caóticas como divertidas. Aunque lo más aclamado llega cuando los burros deciden seguir su propio camino. Hay animales que se plantan en mitad del recorrido, otros que toman direcciones inesperadas y algunos que terminan tirando al jinete, siempre entre risas garantizadas.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

Al término de las distintas rondas se proclamaron los vencedores, aunque el resultado quedó en un segundo plano porque lo importante es participar, disfrazarse, aceptar los imprevistos y contribuir a una tradición que, año tras año, sigue congregando a vecinos y visitantes para despedir las fiestas con buen humor. Además, hubo premios para todos, para animar a que cada año la celebracións siga teniendo adeptos. A todo gas, con alguna coz y más de un revolcón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atención conductores asturianos: atasco kilométrico en la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado
  2. Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y natural de Siero: 'Hay pocas imágenes tan preciosas de San Pedro como la de Casimiro Baragaña en la Pola
  3. El Carmín de la Pola se blinda: por primera vez se instalará un puesto de mando avanzado para monitorizar minuto a minuto con cámaras el prau de La Sobatiella
  4. La parroquia de San Pedro venderá dos solares para edificar en la Pola y obtener fondos para obras en el interior de la iglesia
  5. José Manuel García, fundador de Grúas Roxu, recibe la Medalla de Oro de Siero: 'Estoy muy agradecido a todo el equipo que tengo, a mi familia y a mis compañeros
  6. El alcalde de Siero exige a la Sociedad de Festejos de la Pola 'que se aclare' para poder organizar las celebraciones del año que viene: 'Necesitamos ir viendo el presupuesto
  7. La orquesta viral de la 'Cucaracha' y '¿Quién le dio mi número al alcohol?' estará por primera vez este verano en Asturias en un pueblo de menos de 200 habitantes
  8. Collado (Siero) celebra las fiestas de San Cristóbal con sus tradicionales carreras de burros: hay modalidad de velocidad y de disfraces

Collao sigue llenando el prau, aunque juegue España en el Mundial, con su burrada de fiesta

Collao, una burrada: seis asnos compiten en la carrera de disfraces más loca del verano sierense

Collao, una burrada: seis asnos compiten en la carrera de disfraces más loca del verano sierense

IU se reivindica como garante de la "política útil" en Siero: reclaman "rigor" en el expediente del agua y políticas de vivienda pública

IU se reivindica como garante de la "política útil" en Siero: reclaman "rigor" en el expediente del agua y políticas de vivienda pública

Verano de obras en los accesos a Pola de Siero: este mes comienzan los trabajos en la calle Gutiérrez Mellado y en la Avenida de Gijón

Verano de obras en los accesos a Pola de Siero: este mes comienzan los trabajos en la calle Gutiérrez Mellado y en la Avenida de Gijón

La Audiencia Provincial absuelve al subinspector de la Policía Local de Siero acusado de acosar a un agente

La Audiencia Provincial absuelve al subinspector de la Policía Local de Siero acusado de acosar a un agente

Pola de Siero organiza una nueva sesión de "Tardeos" en el Paraguas: esta es la programación

Pola de Siero organiza una nueva sesión de "Tardeos" en el Paraguas: esta es la programación

La comida lista para llevar gana adeptos en Pola de Siero: "Es casera y sale más barata que cocinar en casa"

La comida lista para llevar gana adeptos en Pola de Siero: "Es casera y sale más barata que cocinar en casa"

Siero, parada fija y punto de encuentro para los amantes del ciclismo: "Es una ruta segura y está cerca de todo"

Siero, parada fija y punto de encuentro para los amantes del ciclismo: "Es una ruta segura y está cerca de todo"
Tracking Pixel Contents