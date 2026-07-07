Iván Fernández, nuevo comisario de la Policía Local de Siero: "Mi objetivo es hacer del cuerpo el mejor de España"

La Policía Local de Siero inicia una nueva etapa con la incorporación de Iván Fernández Fernández como nuevo comisario. Procedente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional, el nuevo responsable del cuerpo se marcó este jueves un objetivo ambicioso en su primera comparecencia pública: convertir a la Policía Local de Siero en "el mejor cuerpo de policía local de Asturias y de España".

Fernández tomó posesión del cargo este lunes y afronta este nuevo reto profesional después de 31 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Asturiano de origen y con familia en la región, explicó que su llegada a Siero responde tanto a motivos personales como profesionales. Destinado hasta ahora en el V Batallón de la UME, en León, aseguró que el puesto despertó su interés desde que conoció la convocatoria y decidió concurrir al proceso de selección por la oportunidad que suponía iniciar una nueva etapa a sus 51 años.

Durante su carrera militar ha ejercido el mando de unidades de diferentes dimensiones, desde pequeños equipos de una decena de efectivos hasta unidades de alrededor de un centenar de militares. En su último destino desempeñaba las funciones de jefe de Relaciones Institucionales, Comunicación Pública y Protocolo del V Batallón de la UME, responsabilidades que compatibilizaba con las de jefe de operaciones en las distintas emergencias en las que intervenía la unidad, entre ellas el despliegue realizado durante la DANA de Valencia.

Experiencia

Esa experiencia en la gestión de equipos y en la dirección de operaciones es, a su juicio, el principal bagaje que puede aportar ahora a la Policía Local de Siero. "Estos puestos son más de gestión que operativos", explicó. Su primera tarea será conocer en profundidad tanto a los agentes como los medios materiales de los que dispone el cuerpo para reorganizar el servicio y sacar el máximo rendimiento a cada uno de sus integrantes, destaca.

"Primero quiero conocer a los miembros del cuerpo y los recursos de los que disponemos. Después desarrollar todo ese potencial, porque no me cabe ninguna duda de que está ahí. El objetivo final es que sea el mejor cuerpo de policía local de Asturias y de España", apostilló en su presentación oficial. Para lograrlo, avanza que recorrerá el concejo para conocer personalmente a todos los agentes y estudiar cuáles son las capacidades de cada uno para situarlos en los puestos donde puedan ofrecer un mayor rendimiento. "Se trata de buscar a cada persona el lugar más idóneo para desarrollar todo su potencial y conseguir que seamos eficaces y eficientes", resumie.

El nuevo comisario ha evitado pronunciarse sobre los conflictos internos que han marcado la vida de la Policía Local durante los últimos años. "Lo que haya pasado hasta ayer no entra dentro de mis competencias ni soy quien para emitir un juicio porque seguramente me falta información", señala, dejando claro que su intención es centrarse exclusivamente en el futuro del cuerpo.

Reestructuración

Fernández fue presentado por el alcalde de Siero, Ángel García, quien destaca que el Ayuntamiento ha elegido al candidato "mejor preparado con diferencia" entre todos los que concurrieron al proceso selectivo. El regidor asegura que el nuevo responsable contará con plena confianza por parte del equipo de gobierno para culminar la transformación emprendida en los últimos años. García recuerda que la Policía Local atraviesa un proceso de renovación después de una profunda reestructuración de la plantilla: actualmente el cuerpo cuenta con 38 efectivos, incluido el nuevo comisario, muchos de ellos incorporados recientemente, mientras continúa abierta la convocatoria de seis nuevas plazas para seguir rejuveneciendo el servicio.

El alcalde sostiene que el objetivo municipal pasa ahora por consolidar una Policía Local "joven, moderna, cercana y al servicio de los vecinos", dejando atrás una etapa de fuertes enfrentamientos entre el gobierno municipal y una parte del cuerpo policial. "La guerra con la Policía Local se ha terminado porque la hemos ganado", afirma García de forma rotunda, antes de recordar que el conflicto vivido durante los últimos años con determinados agentes y con el sindicato SIPLA pertenece ya al pasado. "Ahora toca una nueva policía, renovada, moderna y centrada en mejorar la vida de los vecinos. No estamos aquí para pasar facturas, sino para avanzar", subrayra.

El regidor se refirió también a la absolución judicial del anterior comisario, Fidel Fernández, después de un largo procedimiento judicial. García reitera que siempre confió en su inocencia y aprovechó la ocasión para reclamar al Partido Popular y a Podemos que pidan disculpas públicas por las críticas que dirigieron tanto al anterior jefe policial como al propio alcalde durante la investigación.

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"Siempre creí que actuó buscando el interés del municipio y ahora se ha demostrado que tenía razón", afirma García, quien considera que la resolución judicial pone fin definitivamente a una etapa que califica de "acoso y derribo" contra el anterior comisario y por la que pide públicas disculpas a la oposición.