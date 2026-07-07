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La XLIII Semana de Teatro de Pola de Siero ofrece cuatro propuestas escénicas diferentes

Las representaciones tendrán lugar del 13 al 16 de julio en el Teatro Auditorio de la localidad con un precio para el público general de nueve euros

Por la izquierda, Aurora Cienfuegos e Isabel González, este martes en la Casa Municipal de Cultura de Pola de Siero.

Por la izquierda, Aurora Cienfuegos e Isabel González, este martes en la Casa Municipal de Cultura de Pola de Siero. / A. S.

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Lucía Rodríguez

Pola de Siero

La XLIII Semana de Teatro de Pola de Siero ya tiene fecha. Se celebrará del 13 al 16 de julio en el Teatro Auditorio de la localidad y reunirá cuatro propuestas escénicas dirigidas a públicos de distintas edades. Organizada por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) en colaboración con el Ayuntamiento, la programación fue presentada este martes por la concejala de cultura, Aurora Cienfuegos y la directora de la entidad, Isabel González.

El ciclo comenzará el lunes 13, a las 20.00 horas, con "PrimitAL Prime", de Primital Brothers, una propuesta de teatro musical y humor que satiriza el universo digital. El martes 14, a la misma hora, Eugenia Manzanera representará "1,2 Ovarios Cuentos", un espectáculo de narración oral para adultos; y el miércoles 15 será el turno de "La Reina del Arga", de Estefanía de Paz Asín, una obra que recupera la figura de la funambulista navarra Remigia Echarren. La Semana de Teatro se cerrará el jueves 16, a las 18.00 horas, con "Los viajes de Bowa", de La Gata Japonesa, un espectáculo familiar de circo contemporáneo y teatro visual.

Entradas ya a la venta

Las localidades, que ya se encuentran a la venta a través de internet, tienen un precio de 9 euros y de 6,75 euros para jóvenes de 14 a 24 años, estudiantes y personas desempleadas. La función infantil es gratuita.

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Cienfuegos destacó que "hemos querido reunir cuatro propuestas muy diferentes entre sí, con humor, música, narración, memoria y circo, para llegar a públicos de todas las edades. Son cuatro formas distintas de contar historias y de compartir emociones y experiencias con el público".

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