El Ayuntamiento de Siero espera recibir la petición de licencia municipal para las obras de Costco este mismo mes de julio

El proyecto de implantación de Costco en Siero continúa avanzando y el alcalde, Ángel García, confía en recibir durante este mismo mes de julio el proyecto de ejecución presentado por la compañía para solicitar la licencia municipal de obras. Según explica el regidor, una vez que el juzgado rechazó la adopción de medidas cautelares contra el plan del gigante americano de los hipermercados, únicamente queda pendiente la resolución sobre el fondo del recurso. Mientras tanto, la multinacional ha continuado trabajando en el desarrollo del proyecto sin modificar el calendario previsto: "La compañía no ha parado y sigue redactando el proyecto de ejecución material", señala García, quien espera que la documentación llegue al Ayuntamiento en las próximas semanas para iniciar la tramitación administrativa de la licencia urbanística.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acordó el mes pasado denegar la adopción de la medida cautelar de suspensión del acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró Proyecto de Interés Estratégico la iniciativa de la multinacional Costco para implantarse en el polígono de Bobes. De este modo, el plan de la compañía americana de los híper ha podido seguir adelante con la desestimación también de la reclamación de cautelares solicitada por la Unión de Comerciantes de Asturias.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias señala que, "frente a la inexistencia de un perjuicio claro y actual" se revela del contenido del acuerdo impugnado, es decir, el del Consejo de Gobierno, "que concurre un interés público y general en la realización de inversiones económicas de muy elevada magnitud, por su repercusión en la generación de un elevado volumen de empleo directo e indirecto".

Un año de obras

El procedimiento para la creación de un gran espacio comercial de la cadena en Siero va adelante y se prolongará ahora durante varios meses debido a los informes técnicos y administrativos preceptivos, si bien la previsión municipal es que la autorización pueda concederse antes de finalizar 2026, de forma que Costco pueda comenzar las obras a principios de 2027. La construcción del establecimiento tendría una duración aproximada de un año, por lo que el objetivo de la empresa pasa por completar el proyecto a lo largo de 2027.

La inversión directa mínima del proyecto asciende a cuarenta y cinco millones de euros y generará en fase de construcción, de 300 a 500 empleos directos y de 400 a 1000 empleos indirectos, y en fase de explotación, 170 empleos directos desde el inicio de la actividad, con la previsión de alcanzar 260 empleos en tres años además de 700 indirectos, de los que el 90 por ciento de los contratos serán indefinidos.

En paralelo, Sogepsa continúa con los trabajos administrativos para urbanizar los accesos a la parcela donde se levantará el futuro centro comercial. El proyecto de urbanización ya ha sido aprobado y ambas actuaciones avanzan de forma coordinada para cumplir el calendario previsto.

Noticias relacionadas

El alcalde insistió en que se trata de unos plazos "normales" para una actuación de estas características y expresó su confianza en que puedan cumplirse si no surgen nuevos contratiempos derivados del procedimiento judicial aún abierto.