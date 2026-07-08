Siero, capital del ciclismo femenino con la disputa del Campeonato de Asturias este domingo
Más de 200 corredoras de 33 equipos disputarán la prueba sobre un circuito con salida y llegada en la Pola
La Pola será este domingo la capital del ciclismo femenino con la celebración del V Trofeo Ayuntamiento de Siero, una prueba que ha batido todos los récords de participación y que reunirá a corredoras de toda España y del extranjero. La cita, organizada por la Escuela de Ciclismo Viella, será además Campeonato de Asturias de féminas y consolida su crecimiento en su quinta edición al alcanzar el límite ampliado de 250 participantes, después de agotarse las 200 plazas previstas inicialmente.
La jornada comenzará a las 9.30 horas con la salida desde la plaza del Ayuntamiento de La Pola Siero, escenario que acogerá también la llegada de las corredoras. El recorrido discurrirá por carreteras de Siero y Sariego, con un circuito que alcanzará este último concejo y que, en su vuelta decisiva, incorporará la exigente subida a Muncó, llamada a seleccionar la carrera antes del regreso a la línea de meta.
Dos recorridos
La competición estará dividida en dos recorridos en función de las categorías. Las corredoras cadetes afrontarán un trazado de 40 kilómetros, mientras que la prueba absoluta, completará un recorrido de 75 kilómetros.
El evento contará con la participación de 33 equipos llegados de toda España y de varios países extranjeros y se ha convertido en una de las citas de referencia del calendario nacional de ciclismo femenino. La elevada inscripción confirma la proyección de una prueba que, edición tras edición, gana prestigio tanto por su nivel deportivo como por la organización.
Precisamente, el dispositivo organizativo volverá a apoyarse en la implicación de la Escuela de Ciclismo Viella. Las familias de los alumnos de la entidad ejercerán como voluntarias para señalizar y controlar los distintos puntos del recorrido, una colaboración imprescindible para garantizar la seguridad de la prueba y que refleja el carácter familiar y colectivo de un evento que moviliza a decenas de personas, como recordó Paco Fuentes, presidente de la Escuela de Ciclismo.
El alcalde sierense, Ángel García, destacó que «es una prueba que sigue creciendo y queremos que continúe consolidándose año tras año». Por su parte, el edil de Deportes, Jesús Abad animó a las corredoras a participar y al público a acercarse a disfrutar de la prueba: «Es una cita muy atractiva, con participación de distintas categorías y con un recorrido que permitirá disfrutar de una buena mañana de ciclismo. Esperamos una gran participación y que el ambiente vuelva a estar a la altura de una prueba que alcanza ya su quinta edición», subrayó.
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