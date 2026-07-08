Siero educa en igualdad: treinta menores reciben formación en talleres de corresponsabilidad
La actividad forma parte del plan municipal para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en verano
Siero educa a los más jóvenes en valores. La Plaza Cubierta de Pola de Siero acogió este miércoles el taller "Gotas de respeto siembran igualdad", una actividad dirigida a fomentar entre los más pequeños la igualdad, el respeto y la prevención de las violencias, una iniciativa se enmarca en el programa Corresponsables, impulsado por el Ayuntamiento de Siero para facilitar la conciliación familiar durante el verano mediante actividades educativas y de ocio.
La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, visitó el taller en el que participaron cerca de una treintena de niños y niñas. Durante la actividad, los menores elaboraron bolsas de tela personalizadas con mensajes relacionados con la igualdad, el respeto mutuo y la convivencia.
Además de la actividad educativa, los participantes recibieron unas gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, un obsequio con el que se pretende también despertar el interés de los más pequeños por los fenómenos científicos y fomentar una observación responsable de este acontecimiento astronómico.
El taller forma parte de la programación del plan Corresponsables, que actualmente reúne en Pola de Siero a 125 menores de entre 3 y 12 años. A lo largo de las mañanas, los participantes toman parte en diferentes propuestas lúdicas, educativas y de tiempo libre diseñadas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival, al tiempo que promueven valores de convivencia, inclusión e igualdad.
Durante la visita, la edil destacó la importancia de aprovechar este tipo de programas para incorporar contenidos educativos que trasciendan el mero entretenimiento. "Hemos querido aprovechar una actividad de conciliación que ya está en marcha y que reúne a un número importante de niños y niñas para trabajar también con ellos conceptos de igualdad y respeto. Es una forma de abordar la sensibilización y la prevención de las violencias de una manera adaptada a su edad, a través de una actividad lúdica y participativa", señaló Eva Iglesias.
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