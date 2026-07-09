El Berrón, listo para cinco días de fiesta con Waykas y el Grupo Beatriz en el cartel de actuaciones

La Asociación de Jóvenes de El Berrón ultima los preparativos de las fiestas de la localidad, que se celebrarán desde este jueves y hasta el próximo 13 de julio con un programa diseñado para llegar a todos los públicos y en el que la música volverá a ser el gran reclamo. La entidad, que afronta su segundo año al frente de la organización y cuenta ya con cerca de 1.400 socios, incorpora además una de las principales novedades de esta edición: la I Paella Popular.

Durante la presentación del programa, la vicepresidenta de la asociación, Alba Gómez, destacó el esfuerzo realizado durante los últimos meses para confeccionar unas fiestas "variadas y pensadas para que todo el mundo encuentre alguna actividad de la que disfrutar". En la misma línea, la tesorera, Naiara García, animó a vecinos y visitantes a participar en unas celebraciones que, aseguró, "se han preparado con mucha ilusión y muchas horas de trabajo".

Las fiestas comienzan ya este jueves 9 de julio con un ambiente más tranquilo, dedicado a los tradicionales torneos de parchís y tute, que servirán como punto de encuentro antes del intenso fin de semana festivo. El viernes llegará uno de los momentos más esperados con la lectura del pregón a cargo de una de las vecinas del pueblo, que dará oficialmente el pistoletazo de salida a las celebraciones. A continuación comenzará la primera gran verbena, amenizada por la Orquesta Waykas, Jairo Ortal DJ y DJ Tori. Coincidiendo con la disputa del encuentro entre España y Bélgica correspondiente a los cuartos de final del Mundial, la organización instalará una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir el partido sin abandonar el recinto festivo. Además, durante la retransmisión se sorteará una camiseta oficial de la selección española.

Bolos y comida

El sábado concentrará buena parte de las novedades de esta edición. La jornada comenzará con el Campeonato de Bolos y continuará con la primera edición de la Paella Popular, una iniciativa con la que la asociación pretende fomentar la convivencia entre vecinos y visitantes en torno a una comida multitudinaria. Ya por la noche volverá la música con una verbena en la que actuarán Cuarta Calle, Grupo Sensación, DJ Dantuu y DJ Adri.

El domingo estará especialmente orientado al público familiar. La programación incluirá un pasacalles, una sesión vermú y el espectáculo infantil "Circo en la Luna", pensado para los más pequeños. La jornada concluirá con un tardeo protagonizado por Los Buscavidas, una propuesta cada vez más habitual en las fiestas populares y que busca reunir a diferentes generaciones en un ambiente festivo durante la tarde.

Las celebraciones concluirán el lunes con una de las citas más tradicionales del calendario festivo de El Berrón: el reparto del bollu, acompañado por la botella de vino y una casadiella. Los menores recibirán una "tote bag" personalizada, y la figura de la Pitufina Ferroviaria decorará las botellas de vino y las chapas que venderá la asociación para sacar fondos. Como broche final habrá una última verbena con las actuaciones de Grupo Beatriz, The Goat Festival y Ethan Meré DJ.

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Desde la Asociación de Jóvenes destacan que el crecimiento de la entidad les ha permitido reforzar la organización y plantear nuevas iniciativas sin perder la esencia de unas fiestas que recuperaron hace dos años gracias al impulso del colectivo juvenil.