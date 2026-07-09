Los cajeros ciudadanos de Siero suman 14.800 operaciones
La obtención de certificados de empadronamiento supone ya el 95 por ciento de los trámites en estos dispositivos
Los cajeros ciudadanos instalados por el Ayuntamiento de Siero en Pola de Siero y Lugones han superado las 14.800 operaciones desde su puesta en marcha, consolidándose como una alternativa para realizar trámites municipales sin necesidad de acudir a una ventanilla. La expedición de certificados de empadronamiento concentra la práctica totalidad de las gestiones realizadas.
En concreto, ambos terminales han registrado 14.802 operaciones, de las que 14.069 corresponden a la emisión de certificados de empadronamiento. Además, los usuarios han efectuado 733 pagos de recibos municipales, por un importe total de 71.404,48 euros.
El cajero de Pola de Siero, que entró en funcionamiento en septiembre de 2023, ha contabilizado 4.854 operaciones. De ellas, 4.157 fueron solicitudes de certificados de empadronamiento y 697 pagos de tributos municipales, que suman 68.246,96 euros.
Por su parte, el terminal de Lugones, operativo desde enero de este año, ya acumula 9.948 gestiones, con 9.912 certificados de empadronamiento expedidos y 36 pagos de recibos, por un importe de 3.157,52 euros.
El balance fue presentado este jueves por los concejales de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, y de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez.
Díaz valoró positivamente la acogida de este servicio y aseguró que las cifras "demuestran que estos cajeros son una herramienta útil para facilitar a la ciudadanía la realización de gestiones municipales de forma sencilla y sin necesidad de acudir a una ventanilla". El edil añadió que "casi 15.000 operaciones reflejan que existe una demanda real de este tipo de servicios y que debemos seguir avanzando en una Administración más accesible y cercana".
Los datos ponen de manifiesto la creciente utilización de estos terminales, especialmente para la obtención de certificados de empadronamiento, un trámite que representa más del 95 por ciento de las operaciones realizadas desde la implantación del servicio.
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