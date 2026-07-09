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Manuel Hevia, impulsor de la candidatura de “Pueblo Ejemplar” de Asturias, será el pregonero de las fiestas de San Félix de Valdesoto

“Su dedicación ha sido una inspiración para generaciones de vecinos y un ejemplo de amor por esta tierra”, destaca la comisión de festejos

Manuel Hevia, en Valdesoto. | J. A. O.

Manuel Hevia, en Valdesoto. | J. A. O.

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Valdesoto (Siero)

Manuel Hevia, impulsor de la candidatura de Valdesoto a “Pueblo Ejemplar”, será el pregonero de las próximas fiestas de San Félix de Valdesoto, que se celebrarán del 7 al 10 de agosto. Será una edición especial, ya que es la primera tras recibir el prestigioso galardón que supuso la visita de la Familia Real el pasado mes de octubre, dentro de los actos de celebración.

La comisión de festejos ha sido la encargada de comunicar que Hevia abrirá este año los festejos de San Félix. Un reconocimiento, por tanto, al que fue el primer presidente de la Asociación Todos Juntos Podemos, que engloba a todos los colectivos de la parroquia sierense.

Inspiración

“Representa el espíritu de quienes creen que, unidos, cualquier meta es posible”, indica la comisión en un comunicado. “Su dedicación ha sido una inspiración para generaciones de vecinos y un ejemplo de amor por esta tierra”, añaden.

Asimismo resaltan de Hevia y el colectivo Todos Juntos Podemos un trabajo durante 21 años para lograr ese nombramiento como “Pueblo Ejemplar”. “Se hizo con perseverancia, en un camino lleno de esfuerzo y compromiso, que culminó en 2025 con un logro histórico del que todo el pueblo se siente orgulloso”, resaltan.

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Manuel Hevia fue una de las caras visibles durante la fiesta en la visita de la Familia Real. Y dejó esa imagen icónica, con su entusiasmo y felicidad, al recibir el galardón, como representante vecinal.

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