El precio de la vivienda, desbocado en Siero: comprar casa es un 20 por ciento más caro que hace un año

Comprar una vivienda en Siero cuesta hoy casi un 20 por ciento más que hace apenas un año. El precio medio del metro cuadrado alcanzó en junio los 1.494 euros, frente a los 1.266 euros registrados en el mismo mes de 2025, lo que supone un incremento interanual de más del 18 por ciento, según el último índice de precios correspondiente al mes de junio publicado por los portales inmobiliarios especializados.

La subida, además, se ha acelerado durante la primera mitad de 2026. En apenas seis meses, el precio medio de la vivienda ha pasado de 1.353 euros por metro cuadrado en enero a 1.494 euros en junio, un incremento del 10,4 por ciento (141 euros por metro cuadrado). La evolución mensual dibuja una tendencia claramente ascendente, con incrementos en todos los meses del año y un fuerte repunte en junio, cuando el precio avanzó un 4,2 por ciento respecto a mayo, el mayor crecimiento mensual registrado en este ejercicio.

La consecuencia de esta evolución es que Siero vuelve a situarse muy cerca de los niveles alcanzados durante el anterior boom inmobiliario. El precio medio apenas se encuentra un 4,8 por ciento por debajo del máximo histórico de 1.569 euros por metro cuadrado, registrado en enero de 2010, lo que confirma que el mercado local prácticamente ha recuperado las cotizaciones previas al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Zonas tensionadas

La evolución tampoco ha sido uniforme en todo el concejo. La mayor tensión se concentra en Viella-Granda-Meres, donde el precio medio alcanza los 1.578 euros por metro cuadrado tras aumentar un 32,7 por ciento en el último año. Se trata, además, del valor más elevado de toda la serie histórica para esta zona. En cambio, El Berrón-La Carrera mantiene un precio medio de 1.274 euros por metro cuadrado, aunque también registra una subida interanual significativa, del 13 por ciento.

El comportamiento de Siero se enmarca en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado residencial, aunque la intensidad de la subida registrada en el concejo durante los últimos doce meses pone de relieve cómo se está produciendo una aceleración de la demanda y una creciente presión sobre la oferta disponible. Una dinámica que se deja sentir con especial intensidad en los municipios del área central de Asturias, donde Siero se ha consolidado como uno de los mercados más activos tanto para la compra de primera vivienda como para quienes buscan residir en un entorno bien comunicado con Oviedo, Gijón y Avilés.

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Con el dato de junio, el municipio consolida una tendencia de crecimiento sostenido iniciada hace varios años, pero que durante 2026 ha cobrado una intensidad desconocida en la última década. La evolución del segundo semestre permitirá comprobar si el mercado mantiene este ritmo de crecimiento o si las subidas comienzan a moderarse tras un inicio de año especialmente intenso.