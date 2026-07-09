Siero renueva el equipamiento de cinco gimnasios municipales por más de 35.000 euros
La actuación beneficiará a los gimnasios de la piscina climatizada de Pola de Siero, el polideportivo nuevo de la capital sierense, Carbayín Bajo, Lugones y El Berrón
El Ayuntamiento de Siero invertirá 35.814,25 euros en la renovación y ampliación del equipamiento de cinco gimnasios municipales, una actuación con la que busca modernizar unas instalaciones que registran una elevada afluencia de usuarios. El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, anunció este jueves la adjudicación del contrato de suministro del nuevo material, cuyo plazo de instalación será de 32 días naturales.
La actuación beneficiará a los gimnasios de la piscina climatizada de Pola de Siero, el polideportivo nuevo de la capital sierense, Carbayín Bajo, Lugones y El Berrón. El nuevo equipamiento incluye máquinas de fuerza y ejercicio cardiovascular, entre ellas cintas de correr, bicicletas, prensas de piernas y equipos para el entrenamiento de hombros, pectorales, femorales y espalda. La compra se completa con material de peso libre, como un juego de mancuernas y sus correspondientes soportes.
Uso
Abad destacó que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por la mejora de las instalaciones deportivas municipales. "Seguimos invirtiendo en las instalaciones deportivas municipales, no solo haciendo nuevos equipamientos, sino también renovando y mejorando los que ya tenemos. Son gimnasios que tienen mucho uso y eso hace necesario sustituir máquinas que ya están desgastadas e incorporar otras nuevas, para que los usuarios puedan entrenar en mejores condiciones y con material moderno y de calidad", señaló el edil.
Con esta actuación, el Consistorio pretende actualizar el equipamiento de unos espacios deportivos muy utilizados por los vecinos, mejorando la calidad del servicio que prestan y adaptándolos a las necesidades actuales de los usuarios.
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