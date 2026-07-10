El Campus Multideporte se clausura en Pola de Siero: "Es una de las actividades que mejor acogida tiene cada verano"
El edil de Deportes, Chus Abad, asistió a un acto que reunió a todos los grupos del primer turno en el Polideportivo Nuevo
El Patronato Deportivo Municipal de Siero clausuró este viernes el Campus Multideporte, una de las actividades "que mejor acogida tiene cada verano". Se trata de una iniciativa que permite que los jóvenes "sigan practicando deporte, conozcan nuevas disciplinas y disfruten de sus vacaciones, al tiempo que ofrecemos a las familias un recurso para facilitar la conciliación», dijo el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad.
El edil visitó a los participantes en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero, donde participó en el encuentro que reunió a todos los grupos del primer turno.
El Campus Multideporte se desarrolla este verano en Pola, Lugones y La Fresneda, y cuenta con un total de 250 plazas. La programación incluye actividades de distintas disciplinas deportivas y excursiones. La actividad se celebra de 10.00 a 14.00 horas y dispone además de servicios de madrugadores, de 8.00 a 10.00 horas, y de recogida tardía, de 14.00 a 15.30 horas, para facilitar la conciliación familiar.
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