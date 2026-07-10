Las colonias urbanas de Siero, un éxito veraniego para los más pequeños entre manualidades y juegos como cementerio o el pañuelo: “No los pasamos muy bien”

Lara y Deva Portillo, de ocho y diez años, son hermanas. Estudian en Sariego, y afrontan el verano con la ilusión de seguir jugando y pasándolo bien con niños. Por eso se apuntaron, un año más, a las colonias urbanas de Siero, que han celebrado estas dos semanas el primer turno, en el Casino de Lieres. Entre juegos tradicionales, como el pilla pilla, el pañuelo o cementerio, y algunos ratos para hacer manualidades, unos 24 niños del concejo de Siero y alrededores, disfrutan de una propuesta veraniega que busca facilitar la conciliación por un lado y también la diversión.

“Muchos vienen porque sus trabajos trabajan y otros porque lo piden directamente. Pero todos se lo pasan genial y la muestra es que la gran mayoría de los que vienen están repitiendo”, comenta Ana Álvarez, una de las monitoras de esta actividad, que ha comenzado en Lieres, y que tendrá dos turnos más en Siero este verano, del 13 al 24 de julio en La Fresneda en el Centro Cultural; y del 27 de julio al 7 de agosto en El Berrón, en la Casa de la Cultura.

Lía Vicente, de siete años, y de Feleches, estudia en el Colegio Xentiquina de Lieres. Por lo que en esta colonia se ha reencontrado con muchos conocidos. “Pero también hice muchos amigos”, reconoce. “Me preguntaron mis padres si quería venir o quedarme con los abuelos, y dije que aquí me lo pasaba muy bien. Con los abuelos ya estaré más tiempo en verano”, comenta esta niña, que desvela que se ha enganchado a los juegos de cementerio, sangre o director de orquesta.

EN IMÁGENES: Niños participando en juegos en Lieres en las colonias urbanas de Siero / P. A.

“Aquí cero pantallas, salvo para hacer alguna foto”, afirma la monitora Ana Álvarez. El plan que disfruta cada día es de cuatro horas de actividad, la mayoría al aire libre en el parque de Lieres, y luego ya a cubierto hacen talleres y manualidades. “Me gustaría hacer alguna marioneta”, indica con una sonrisa Evan Roces, de siete años, de Pola de Siero y estudiante en el Xentiquina. “Lo estoy pasando muy bien, hice mariposas, un libro o un huevo estos días”, añade.

El encanto de relacionarse y hacer amigos en verano

A las actividades que plantean los monitores se suman otras que proponen los propios niños, de 6 a 12 años, que intervienen en estas colonias. “Estamos muy contentas porque este grupo es muy participativo”, sostienen las monitoras, que ponen en valor la importancia de las colonias y campamentos veraniegos: “El encanto es el de siempre, relacionarse entre ellos, hacer amigos, pasarlo bien y disfrutar del verano”.

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Carreras de relevos o el juego del raposu en el que tienen que robarse petos son otras de las actividades que hacen disfrutar a los más pequeños en esta colonia urbana de Siero. “Lo que más me gusta es el fútbol, pero esto toca solo en el tiempo libre que nos deja”, afirma Marc Villanueva, vecino de Feleches, de siete años, y que vivió uno de los momentos más divertidos este jueves, con una ajustada victoria en su disputa al juego del pañuelo con Iris Núñez, de ocho años. Una forma de pasar un verano de los de antes, al aire libre y con juegos de toda la vida.