Lieres exige la ampliación de su colegio: "Reparar cada año una ventana, un baño o una cubierta ya no resuelve el problema"

El CEIP Xentiquina de Lieres reclamó este jueves al Ayuntamiento de Siero que impulse, junto a la Consejería de Educación, un proyecto de ampliación del centro que permita responder al crecimiento de la población de la parroquia y garantizar unas instalaciones adaptadas a las necesidades de las próximas décadas. La petición fue trasladada a la concejala de Educación, Eva Iglesias, durante la reunión de final de curso mantenida con los directores de los colegios públicos del concejo.

La dirección del centro defendió que el aumento de la matrícula y la evolución demográfica de Lieres hacen necesaria una planificación educativa con visión de futuro. En este sentido, pidió al Consistorio que haga suyo el proyecto y trabaje de forma coordinada con el Principado para estudiar la viabilidad de ampliar el colegio.

Los responsables del Xentiquina consideran que el edificio actual, concebido para una realidad muy distinta y con cerca de medio siglo de antigüedad, ha llegado al límite de las adaptaciones que admite. "Nuestro alumnado necesita un edificio preparado para los próximos cuarenta o cincuenta años, no seguir adaptando unas instalaciones pensadas para otro momento", expuso la directora, Inés Estrada, durante el encuentro.

El equipo directivo insiste en que la reivindicación no responde únicamente al estado del inmueble, sino al crecimiento que vive la localidad. "No venimos a pedir un edificio porque el actual esté viejo. Venimos a pedir que las infraestructuras acompañen el crecimiento real de Lieres. Reparar cada año una ventana, un baño o una cubierta ya no resuelve el problema; es más eficiente y más responsable abordar una actuación integral que permita disponer de un colegio preparado para las próximas décadas", señala la directora. Desde el centro recuerdan que el CEIP Xentiquina mantiene una matrícula en crecimiento, cuenta con una comunidad educativa especialmente implicada y desarrolla numerosos proyectos pedagógicos que lo han convertido en un referente educativo en el concejo.

Pintura y baños

La reunión con Eva Iglesias sirvió también para recoger las principales demandas del resto de colegios públicos de Siero. El CEIP Celestino Montoto, de Pola de Siero, solicitó la sustitución de ventanas, la pintura de aulas y la reforma de los baños. En La Ería, de Lugones, reclamaron que el Ayuntamiento reserve plazas para el personal del centro en el aparcamiento público anexo, que pasará próximamente a ser de pago.

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El CEIP El Cotayu, de Carbayín Alto, pidió la pintura de pasillos y aulas, la adecuación de los baños de Infantil y más espacio tanto para impartir Educación Física como para el recreo del alumnado. En la escuela de Faes volvieron a reclamar las mejoras del patio comprometidas en anteriores presupuestos municipales, además de trabajos de pintura interior, mientras que en Viella solicitaron la renovación del suelo en varias aulas. Por último, el CEIP El Carbayu pidió el arreglo y la pintura de la fachada y la instalación de una zona cubierta en el patio para proteger al alumnado de la lluvia y del calor.