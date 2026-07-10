Siero da la licencia al Oviedo para iniciar a final de mes el movimiento de tierras en La Belga: "Tenemos muchas ganas de ver las máquinas trabajando"

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero aprobó este viernes la concesión de la licencia al Real Oviedo para efectuar los primeros trabajos en los terrenos de La Belga donde el club azul va a construir su ciudad deportiva. Según los cálculos del alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, la entidad podrá iniciar a finales de julio los movimientos de tierra para preparar el espacio para las obras. Se trata de una actuación que llevará varios meses, como explicó el regidor, y que servirá para marcar el arranque de un proyecto que ha tenido una tramitación larga. “Tenemos muchas ganas de ver las máquinas trabajando, es una noticia excelente”, enfatizó Cepi.

El presupuesto para esta primera actuación de movimiento de tierras es de unos tres millones de euros. Mientras se prevé que la presentación del proyecto de ejecución material, que el club está visando, se produzca en los próximos días en el Ayuntamiento.

"Una vez se inicie el movimiento de tierras, el club podrá ir preparando la construcción de las edificaciones y los campos”, comentó el regidor sierense.

El Oviedo, que ya ha pagado cerca de 430.000 euros de licencias y otras tasas al Ayuntamiento de Siero, también ha desembolsado ya una importante suma por una parte de la compra de los terrenos o para actuaciones como el enganche para el suministro eléctrico. “El club ya ha hecho un desembolso económico importante, ya va para adelante todo. Los ritmos que tendrá el Oviedo para la construcción no los sé, pero desde el Ayuntamiento ya está todo listo para que puedan actuar”, incidió el Alcalde.

Los plazos para la segunda fase

La ciudad deportiva en La Belga impulsada por el Grupo Pachuca, propietarios del club oviedista, irá más allá de la parte deportiva. Incluirá también una segunda fase, más ambiciosa, que podría alcanzar unos 300.000 metros cuadrados. Ahí se incluiría una residencia, una universidad relacionada con las materias de disciplinas deportivas en todos sus ámbitos y un servicio sanitario para el propio club y para el público en general, además de cafetería y otras instalaciones complementarias.

“Se encuentra en trámites medioambientales esa segunda fase, en la revisión parcial del plan. Va avanzando, rápido, y espero que pueda estar aprobada antes de acabar el año”, manifestó el alcalde de Siero, respecto a esta segunda fase.