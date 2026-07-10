Siero se pone la camiseta de los "Corresponsables": "Este tipo de programas son muy importantes para ayudar a las familias a conciliar"
La edil Eva Iglesias visitó las actividades de la Pola y repartió un detalle conmemorativo entre los participantes
Siero acoge estos días en la plaza cubierta de la Pola y en el colegio público El Carbayu, en Lugones, el desarrollo de las actividades del "Plan Corresponsables", que se iniciaron el 22 de junio y se prolongan hasta el 15 de julio. La iniciativa ofrece a las familias un recurso de conciliación durante el periodo de vacaciones escolares de verano, con una propuesta que cubre un horario de 8.00 a 15.00 horas.
La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, participó esta viernes, en la plaza polesa, en el reparto de una camiseta conmemorativa entre los participantes.
Iglesias destacó que «este tipo de programas son muy importantes para ayudar a las familias a conciliar durante las vacaciones escolares, ofreciendo a los niños y niñas un espacio en el que pueden disfrutar y participar en distintas actividades mientras sus familias mantienen sus obligaciones laborales".
Se refirió además a que desde el Ayuntamiento se ha querido "tener también un pequeño detalle con todos los participantes y entregarles una camiseta como recuerdo de esta edición".
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