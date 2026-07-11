El Berrón inicia sus fiestas a lo grande: más de 200 personas en la primera paellada popular
Los festejos tendrán su plato fuerte el lunes, con la tradicional merienda y la actuación del Grupo Beatriz
Un grupo de jóvenes recuperaron el pasado verano las fiestas de El Berrón, tras haberse disuelto en 2024 la Sociedad de Festejos y quedarse la localidad sin celebración. Este año han cogido de nuevo con muchas ganas la organización de la cita, que cuenta con un amplio programa y por el momento ha tenido mucho respaldo de los vecinos. Este sábado se celebró en el prau de la fiesta la primera edición de una paellada popular, que fue muy concurrida, con más de 200 personas.
No fue el único lleno en la carpa instalada para estas fiestas. El viernes, tras el pregón, una multitud siguió el partido de la selección española de fútbol y vibró con su victoria ante Bélgica en el Mundial.
Los festejos de El Berrón también incluyeron en la programación de este sábado un campeonato de bolos y las actuaciones musicales de Cuarta Calle y Grupo Sensación. Hoy domingo, las actividades serán más de ámbito familiar, con un pasacalles, sesión vermú y el espectáculo infantil "Circo en la Luna".
Este lunes llegará el cierre de las celebraciones con la tradicional merienda y con la música del Grupo Beatriz por la noche para poner el broche a las fiestas de la localidad sierense.
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