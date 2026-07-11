José Manuel Balseiro y Alfonso Pahíno, Gastrónomos Predilectos por la cofradía Yumay en Siero

La cofradía Gastrónomos del Yumay celebró este sábado su tradicional espicha de verano en el Llagar Sidra Muñiz, en Tiñana, que se convirtió en una jornada de convivencia y de homenaje a dos personas muy vinculadas a la entidad. El senador por la provincia de Lugo José Manuel Balseiro y el cantante Alfonso Pahíno fueron nombrados nuevos gastrónomos predilectos, una distinción con la que la entidad reconoce a quienes han mantenido una estrecha colaboración con la cofradía a lo largo de los años. "Somos una cofradía gastronómica y todos los veranos celebramos una espicha de hermandad. Este año hemos querido reconocer a dos personas que siempre han estado al lado de la asociación", resumió el organizador, Carlos Guardado.

En el caso de Balseiro, el vínculo viene de lejos. "Desde hace muchos años nos ha abierto las puertas del Parlamento gallego, de Lugo...", explicó Guardado. La historia de Alfonso Pahíno es distinta, aunque desemboca en el mismo agradecimiento. El cantante mantiene una estrecha relación con la cofradía y ha participado de manera desinteresada en distintos actos. "Siempre ha estado dispuesto a colaborar y, por ejemplo, cuando Justo García Castrillón vendió el negocio hostelero que da nombre a la cofradía vino a hacer el fin de fiesta", recordó.

Más allá de los reconocimientos, la cita sirvió para celebrar la fiesta de verano de la asociación gastronómica. Medio centenar de personas participaron en la espicha, entre ellas una delegación de doce visitantes procedentes de Murcia, invitados por los Gastrónomos del Yumay. "Tenemos buena relación con ellos y vivieron por primera vez lo que era una espicha", señaló Guardado.

La música también tuvo su protagonismo. El gaitero El Pravianu y director de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, autor del himno de los Gastrónomos del Yumay, puso el acompañamiento a una jornada que combinó gastronomía, tradición y reconocimiento.

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El acto estuvo presentado por el propio Carlos Guardado. También intervino el presidente Justo García Castrillón, mientras que María Josefa Sanz, cronista oficial de Avilés, fue la encargada de imponer las becas y entregar los diplomas acreditativos a los nuevos Gastrónomos Predilectos.