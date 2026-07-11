Juan Luis Berros, portavoz municipal del PP en Siero: "La prisa por externalizar el agua me hace pensar en intereses ocultos"

Juan Luis Berros Fombella, portavoz municipal del PP en Siero, afronta el tramo final del mandato convencido de que el cambio político en el municipio es posible. Sitúa el debate sobre el agua como principal asunto del concejo y asegura que su partido ha ejercido la única oposición firme estos años.

-¿Qué balance hace de estos cuatro años de gobierno del PSOE?

-No puede ser positivo. El Ayuntamiento ha dispuesto de cerca de 240 millones durante el mandato y, sin embargo, siguen existiendo carencias importantes. Las inversiones no se han repartido de forma equilibrada y se ha favorecido a unas zonas frente a otras. La Pola, El Berrón, Lieres, Carbayín o buena parte del medio rural siguen esperando actuaciones que consideramos prioritarias. El problema no es la falta de dinero, el problema es la gestión y las prioridades políticas.

-¿En qué detecta esas carencias?

-En cuestiones básicas. Hay vecinos que siguen reclamando mejoras en el abastecimiento y en el saneamiento, especialmente en la zona rural. También hay problemas en alumbrado, Policía Local, mantenimiento de instalaciones deportivas o ayudas a las asociaciones. Resulta difícil entender esa falta de inversión cuando el Ayuntamiento dispone de importantes remanentes económicos. Tiene medios económicos para pensar a largo plazo, pero no lo está haciendo.

-Rechaza la externalización de la gestión del servicio de agua.

-Es una decisión que condicionará el futuro de Siero durante 30 años. El Ayuntamiento tiene capacidad económica para afrontar las inversiones necesarias sin entregar la gestión a una empresa privada durante tres décadas. Los informes hablan de una subida muy importante del recibo del agua y nosotros pensamos que antes de llegar a esa solución hay que estudiar otras alternativas, como una empresa municipal o fórmulas de colaboración con otros operadores públicos.

-También ha cuestionado la rapidez con la que se tramita.

-Sí. Me sorprende que exista tanta prisa por cerrar un contrato de esta envergadura antes de las elecciones. Me induce a pensar que puede haber ciertos intereses ocultos. No estoy afirmando que existan, pero sí digo que esa urgencia despierta muchas dudas. Una decisión que afectará a varias generaciones de vecinos merece más transparencia, debate político y escuchar la opinión ciudadana.

-¿Qué valoración hace del trabajo del PP en la oposición?

-Hemos presentado más de cincuenta propuestas este mandato y varias terminaron siendo asumidas por el gobierno, aunque después las presentara como propias. Demostramos que se puede hacer una oposición seria, fiscalizando la gestión, pero también planteando alternativas. Esa ha sido nuestra forma de trabajar desde el principio y no es fácil. Hacemos lo que nos dejan con una mayoría absoluta por parte del PSOE y férreamente dirigida por su Alcalde.

-¿Ve posible un cambio de gobierno?

-Somos optimistas. Percibimos un deseo de cambio tanto en Asturias como en Siero. Las encuestas apuntan a un crecimiento del PP y nosotros queremos convertirnos en una alternativa de gobierno solvente. Queda mucho trabajo, pero creemos que el cambio es posible.

-Su relación con el Alcalde es especialmente tensa.

-Sí, porque en demasiadas ocasiones ha llevado el debate político al terreno personal. Una cosa es discrepar de la gestión y otra responder con insultos o descalificaciones. Aún así, eso no va a hacer que renunciemos a ejercer nuestra labor de control del Gobierno municipal.

-Ha sido muy crítico con Vox.

-Hay votaciones importantes en las que apoyó al PSOE y creo que tiene que explicarlo. Es muy llamativo en el asunto del agua. No parece coherente defender una bajada de impuestos y a la vez apoyar una medida que, según los informes, supondrá un importante incremento del recibo para los vecinos.

-¿Repetirá como candidato?

-Si el partido así lo tiene a bien, estoy a su entera disposición.

-Si gobernase, ¿cuáles serán sus prioridades?

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-La primera revisar la privatización del agua. Después habrá que desbloquear el Plan General para facilitar la construcción de vivienda, mejorar la movilidad entre distintos núcleos del concejo y poner en marcha un plan de infraestructuras. Siero está creciendo y necesita planificar ese crecimiento con una visión de futuro. Nuestro objetivo es que ninguna zona del municipio vuelva a sentirse olvidada. n