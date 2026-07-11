La orquesta Tekila tocará en El Carmín de la Pola, que ya tiene programa completo, con actividades del 16 al 21 de julio

Música, actividades infantiles, la tradicional misa y procesión, un pregón a cargo de Juanjo Domínguez (cronista oficial de Siero) y la popular merienda en La Sobatiella. Son algunos de los ingredientes del programa para El Carmín de la Pola, que por segundo año consecutivo asume el Ayuntamiento de Siero. La orquesta Tekila será uno de los platos fuertes musicales de las celebraciones. “Que la gente venga a disfrutar de la romería de Asturias”, destacó Ana Rosa Nosti, concejala de Festejos, en la presentación de los actos que componen toda la programación.

Las fiestas tendrán lugar del jueves 16 al martes 21 de julio. El pregón de Juanjo Domínguez será el jueves 16 a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. El acto estará acompañado por la Banda de Música y culminará con el tradicional chupinazo inaugural.

Al día siguiente la jornada se dedicará a los más pequeños, con el Día del Niño en el Parque Alfonso X y la "Fiesta del agua" de 16.30 a 20.30 horas. La cita incluirá fiesta de la espuma, tobogán de agua XXL, juegos de madera y una batalla por equipos, con plazas para niños con necesidades especiales. A las 20.30 horas tendrá lugar en la iglesia parroquial de Pola de Siero un concierto de cuarteto de saxofones y órgano junto a la Asociación Pro Órgano.

Ana Rosa Nosti y Patricia Antuña presentan el programa de fiestas del Carmín en el Ayuntamiento de Siero. / P. A.

El sábado 18 de julio se celebrará desde las 18.30 horas el desfile folclórico por las calles de la Pola. Asimismo, a las 21.00 horas, se celebrará la XIII edición del Motocross Nocturno en el circuito del Bayu, organizado por el Motor Club Valdesoto.

Aún habrá tiempo para el cierre musical, desde las 23.00 horas con la verbena amenizada por la Orquesta Tekila en la calle Alcalde Parrondo. “Habrá un pase continuado de tres horas para favorecer el descanso de los vecinos”, comentó Nosti.

Misa y procesión por la Virgen del Carmen

El domingo 19 se iniciará con alborada y voladores desde las 10.00 horas, misa a las 12.30 horas en la iglesia de San Pedro, la procesión posterior en honor a la Virgen del Carmen, puxa del ramu y danza prima, en colaboración con las asociaciones El Ventolín y Amigos del Roble.

El día grande será como siempre el de la romería en el prau de La Sobatiella, el lunes 20, y se permitirá reservar parcelas en el prau entre las 10.00 y las 13.00 horas. La reapertura del recinto será a las 15.00 horas, y a las 17.00 horas se celebrará desde Les Campes el tradicional desfile de subida, animado por Los Cascaos.

"A las doce de la noche se apagarán las luces para que se vaya desalojando el prau y la fiesta siga por las calles de la villa", indicó Nosti, que también recordó que estará prohibido el acceso con bebida de alta graduación a La Sobatiella.

Aún quedará más Carmín por delante para el martes 21, que tendrá de cierre la tradicional danza prima, a las 23.00 horas. Antes, a las 20.30 horas habrá una actuación musical con un concierto de los coros Ángel Embil y Antonio Martínez en el quiosco del parque.

La concejala de Festejos destacó que El Carmín "es una de las grandes citas del año en Pola de Siero y desde el Ayuntamiento queremos que siga celebrándose y que la gente pueda disfrutar de estos días". "Es una fiesta muy importante para la villa y para todo Siero, con una tradición muy arraigada, y esperamos que el tiempo acompañe y que vecinos y visitantes disfruten del programa y, especialmente, de la romería del lunes", añadió.

El Ayuntamiento destina en su presupuesto unos 144.000 euros para organizar las tres fiestas de la Pola: Comadres, Güevos Pintos y El Carmín. Así como las diferentes Cabalgatas de Reyes que se celebran por el concejo. Debido a que Festejos de Pola está en manos de una gestora, el gobierno local asumió las fiestas de la capital sierense.

"Sí que nos gustaría que hubiera una Sociedad de Festejos, pero vista la situación querríamos saber con margen que vamos a seguir haciéndolas nosotros, para poder destinar una partida presupuestaria y contar con más margen para contratar por ejemplo orquestas, o tenerlas más de un día, como también el domingo o el lunes”, indicó Nosti, que estuvo acompañada durante la presentación del programa por Patricia Antuña, concejala de Comercio y Hostelería.