La "rotonda del mapamundi" de Siero, casi terminada: así se ve ya la glorieta del nudo de comunicaciones entre Lugones y La Fresneda

Recta final del proyecto de la "rotonda del mapamundi", en el nudo de comunicaciones entre Lugones y La Fresneda. La decoración de los continentes realizada con piezas de acero corten ya está colocada y la actuación está muy avanzada, como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, grabado hace solo unas horas.

Las obras de la rotonda del enlace entre las carreteras AS-17 y AS-381 recuperan con una actuación singular un espacio algo degradado. Se renueva el aspecto de uno de los principales accesos al municipio, por donde transitan miles de vehículos a diario. La iniciativa va en línea con el acondicionamiento de otros puntos de entrada y salida de Siero para mejorar su funcionalidad y estética.

Este proyecto de la "rotonda del mapamundi" se planteó como una intervención de carácter artístico, paisajístico y didáctico, con un fuerte componente simbólico sobre la sostenibilidad y el cuidado del planeta. De hecho, resta la colocación del lema "Save the planet" en grandes letras sobre la glorieta.

Noticias relacionadas

"Para nosotros es una obra muy importante en uno de los puntos de más tráfico en el concejo, puerta de entrada desde el norte al municipio y, por tanto, primera imagen que se encuentran quienes vienen a visitarnos accediendo por este punto", señaló el alcalde, Ángel García, hace un tiempo acerca de la actuación.