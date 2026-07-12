Luis Blanco, secretario general del PSOE de Siero: "El único proyecto visible para el concejo es el del Partido Socialista; si hay otro, no se conoce"

Luis Blanco Junquera es secretario general de la Agrupación Socialista de Siero. Hombre respetado en el partido y conocedor de la organización sierense como pocos, su papel ha sido clave en la unidad interna de la que hoy hace gala el PSOE, en torno también a la figura de su alcalde y candidato municipal, Ángel García, «Cepi».

-El alcalde sierense será candidato a la reelección con todas las bendiciones del partido, con un respaldo interno unánime. ¿Alguna vez hubo la duda de que fuese a repetir con el PSOE?

-No, nunca la hubo. En ningún momento hubo duda alguna sobre quién debería ser el candidato. Él tenía predisposición a ello. Y el partido entiende que él era la persona adecuada para continuar dando vida al proyecto socialista de Siero, que se viene desarrollando desde hace años y que está transformando el municipio de una forma total, tanto en los núcleos urbanos como en los rurales.

-¿Ni siquiera se dudó cuando sugirió que no le extrañaría que surgiera otra opción política ante las dificultades que atravesaron proyectos como el de Costco en Siero?

-Bueno, sobre ello hubo interpretaciones, pero una vez que tuvo difusión mediática, se cortó de raíz, porque él mismo dejó claro que en ningún momento iba a participar en nada ajeno al partido.

-Se le considera un regidor crítico con su propia organización.

-En la Agrupación de Siero siempre hubo libertad de expresión en el sentido de ser críticos en momentos determinados, tanto dentro del partido como fuera. Entonces no es una excepción, es una cosa normal. Cada agrupación tiene su vida propia, sus ideas, sus proyectos y los defiende. Y en este caso Cepi destaca en el sentido de defender los proyectos y las ideas con mucha intensidad. Por eso es a veces muy crítico a la hora de evaluar determinadas condiciones que entiende que no benefician a Siero y a su proyección actual y futura.

-Y, como secretario general del PSOE de Siero, ¿eso le hace a usted más complicada la relación con la dirección regional socialista?

-No, en ningún momento. Desde el minuto uno que salí elegido secretario general tuve el total apoyo de la dirección regional y ellos el nuestro. Evidentemente con posturas a veces diferentes. Pero siempre en clara coincidencia en los proyectos, tanto para Asturias como para Siero, y en demostrar que Siero cada vez pinta más en el tablero político regional. Y entre Cepi y yo hay un entendimiento extraordinario, muy bueno.

-De haber tenido choques públicos con el Gobierno regional que preside Adrián Barbón a cuenta de proyectos para el municipio se ha pasado a otro escenario en el que Siero y la gestión municipal son un «faro» para el socialismo asturiano. ¿Qué ha cambiado en tan poco tiempo para dar este giro?

-No cambia absolutamente nada. Lo que sí se aclararon fueron ciertas ideas que navegaban en los medios de comunicación, que quedaron cerradas totalmente.

-¿Cómo quedaron cerradas?

-Cuando surge esa polémica por aquellas declaraciones por las que me ha preguntado antes, lógicamente hubo contacto entre la dirección autonómica y la local. Y nosotros dejamos claro que no había nada de nada. Y la coincidencia en los proyectos hace que venga aquí la dirección regional a apoyar la candidatura de Cepi. Para nosotros es un orgullo que la dirección regional del partido sienta a Siero como un referente en cuanto a las políticas que se desarrollan aquí.

-¿Cuáles son?

-Son políticas pegadas a la realidad, proyectos que se presentan, se cuantifican y se ejecutan en tiempo y en forma. Ahí están los presupuestos año a año. E incluso Siero asume competencias que no son suyas para dar solución a problemas que tiene tanto el concejo como el área metropolitana de la que somos parte. El último ejemplo es la glorieta de Parque Principado, 25 años atascada, competencia estatal. Sin embargo, desde Siero vimos que no se podía continuar en esa situación y dimos una solución. Para nosotros trabajar juntos desde Siero, con el Gobierno regional, con el del Estado, es algo normal. Y tenemos un Alcalde que toma decisiones:si se ve que hay un problema, que se puede dar una solución, pues la damos.

-¿En qué destaca Siero desde el punto de vista de la gestión municipal?

-Destaca por la agilidad de la gestión, por la agilidad de la Administración. Y porque aquí lo que se dice, se hace. Ahora mismo estamos en pleno mes de julio y ya estamos pensando en los presupuestos para el año que viene. Se potencia el municipio porque hay agilidad, hay presupuestos en tiempo y forma que dan solución a problemas reales de la gente, y por todo ello también hay ingresos importantes derivados de la llegada de muchas empresas que a su vez crean empleo. Siero crece de manera constante con la potencia de sus áreas empresariales y con el desarrollo ahora del polígono de Bobes.

-El concejo experimenta también un crecimiento de población muy notable.

-Yo soy de los que veo los 60.000 habitantes ahí rápido. No muy allá, sino más bien cerca. Siero está creciendo muchísimo y tiene un potencial enorme para seguir haciéndolo. Nos sentimos una parte importante del área metropolitana de Asturias. Y si antes pivotaba todo en torno a la «Y», a tres patas, ahora esto tiene cuatro y ahí está Siero, en ese mapa. Creciendo constantemente y siendo referencia. De hecho, hasta el Real Oviedo viene para Siero...

-Externalización de la gestión del servicio de agua. Hay oposición ciudadana.

-El agua es un problema no de ahora, de hace tiempo. La Pola tiene un depósito de 2.000 metros cúbicos y se va a hacer uno de 16.000 metros cúbicos. Con el actual, ante una avería de la red de Cadasa, la Pola tendría agua nada más que para tres horas. Es solo un ejemplo de las necesidades que existen. Hay un problema real, era necesario tomar una decisión. Se buscó una solución definitiva y nos pareció la más viable y eficiente después de los estudios hechos al efecto. Hemos tomado esa decisión, un modelo que es el que tiene el 80 por ciento de los municipios asturianos y a nivel estatal lo mismo.

-En la presentación de la candidatura de Ángel García se habló de que el viento no sopla a favor del PSOE electoralmente. Y que se trata de una persona que «suma más allá de las siglas».

-La gente diferencia a la hora de votar. Aquí la gente vota a la persona. Y hoy en día no hay persona más conocida en Siero que Cepi. Y persona con mayor solvencia política tampoco. Y nosotros estamos en eso, en esa solvencia que también hay como partido y en la credibilidad que te dan las actuaciones: en Siero se dice que se va a hacer un proyecto, va a presupuestos y se ejecuta. Las pruebas están ahí y a la vista los cambios tan evidentes tanto en la zona rural como en la urbana. El ciudadano lo percibe, lo ve. El cambio en El Berrón, en Lugones, donde desapareció la pulsión independentista, La Fresneda, que siempre va a ser un núcleo importantísimo... Los avances, la transformación en el concejo en general es evidente.

-¿Confía en que se revalidará la mayoría absoluta en Siero?

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-Aspiramos a mejorarla, a tener ese respaldo aún más mayoritario para seguir haciendo lo que estamos haciendo. La única política visible que hay en Siero es la del Partido Socialista. El único proyecto que hay es el del Partido Socialista. Otro, si lo hay, lo desconozco, desde luego no lo conocemos.