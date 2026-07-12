Las peñas de Valdesoto, a destajo con las carrozas "ejemplares" para San Félix: «Va a ser un año especial»

"Los Panoyos" son la última peña en incorporarse a la tradición de las carrozas de Valdesoto. Son un grupo de once chavales de entre 15 y 17 años que se ha lanzado a disfrutar desde dentro de la popular fiesta. Estos jóvenes se pusieron ya en noviembre a preparar su puesta en escena. Y a un mes justo de las celebraciones de San Félix tienen muy avanzada la estructura. “Pasarlo bien y tener un buen recuerdo”, destacan Izan Gerpe y Álex Rodríguez, dos de sus componentes, como el objetivo que se marcan para su estreno. En el contrapunto se encuentran otros grupos más veteranos, que ven como el calendario va descontando días. “Al final es como todos los años, vamos al límite, pero acabamos llegando a tiempo”, coinciden, mientras todos ellos apuran los preparativos de una edición que será muy especial, del 7 al 10 de agosto, porque se tratará del primer desfile de carrozas desde que la localidad sierense cuenta con el título de “Pueblo ejemplar”.

"Todas las actividades de este año en la parroquia están teniendo más público y tirón. Les carroces siempre tuvieron fama y seguro que ese efecto del "Pueblo Ejemplar" se va a notar. Va a ser muy especial seguro”. La reflexión la hace Pergentino Martínez, de la Peña Cotiellos, la más veterana de todas, cuyo origen se remonta a 1998 y que cuenta con medio centenar de integrantes.

En Castiello, donde tienen su rincón particular de preparación y confraternización, mientras Martínez suelda una pieza le acompaña uno de los más veteranos en disfrutar de la fiesta, Celso Granda. Tiene 90 años y las mismas ganas de pasarlo bien en San Félix que siempre. “Me encanta el compadreo, estar con los amigos y ayudar en lo que sea”, comenta este vecino. "Hace de todo, va por piedra o lloréu, es de los que sabe donde están todas las herramientas, si hay que ponerse a barrer o a enyesar lo hace el primero", indican Pergentino Martínez y Pablo Cueto.

La experiencia de disfrutar desde una carroza de la fiesta

Los trabajos previos de este año en la Peña Cotiellos incluyen las reparaciones periódicas en el camión y la plataforma sobre la que hacen la representación, como cambiar los rodamientos o el eje direccional. Y a un mes de la fiesta guardan, como todos, el secreto de por dónde irá su propuesta. Sí se refieren a la satisfacción que da ver que hay relevo, cómo se implican todos y que sigue habiendo gusto por hacer las cosas bien.

"Siempre nos dijeron que éramos exagerados porque lo hacíamos todo a lo grande”, recalca Martínez, orgulloso de apreciar que hay varios grupos de jóvenes en torno a la veintena y también por debajo de esa edad. "Se ve mucho futuro", incide Celso Granda.

Precisamente ahí, en ese grupo joven están los debutantes de Los Panoyos, que tienen su cuartel base de trabajo en el barrio de Pando. "La experiencia seguro que será diferente, distinto verlo desde dentro en una carroza a verlo desde el prau”, cuenta Álex Rodríguez.

"Hemos tenido ayuda y orientación. Lo más difícil ha sido la organización", señala este joven, que se ha familiarizado como sus compañeros en trabajar por primera vez con madera, yeso, piedra, espuma, teja o hierro para montar su carroza.

La preparación de las carrozas de Valdesoto, en imágenes / P. A.

También el relevo generacional se pone de manifiesto en la Peña Nun me tientes, que integran mayoritariamente mujeres, rondando todas ellas la veintena. Son 18 integrantes y participarán por cuarto año en el desfile. "No nos faltan horas de esfuerzo, dedicación e ilusión", confiesa Isabel López, la presidenta. "La fiesta se vivirá seguro con un sentimiento aún más intenso y con un orgullo compartido por todo el pueblo”, añade sobre la circunstancia de que este año sea el primero de las carrozas como “Pueblo ejemplar” de Asturias.

El futuro de Los Escolinos

En Valdesoto la alegría e ilusión para San Félix va por barrios. Nunca mejor dicho. Porque prácticamente en cada rincón estos días se ve algún grupo preparando una carroza. Serán 12 las que concursen este año. Tres más que el pasado. El motivo es que regresa tras un año de parón la de El Llagarón. Y se incorporan como nuevas la de Los Panoyos y Los Escolinos, con unos 25 niños de 4 a 15 años, que por primera vez concursarán de forma oficial.

"Vamos un poco justos, pero lo importante es la experiencia, que se vea que hay relevo, y que los propios niños participen y que formen parte de la idea", comenta uno de los padres, que añade que siempre intentan también "tocar temas que los niños puedan palpar o que les sirvan como algún mensaje o aprendizaje".

En Llorianes avanza a buen ritmo la Peña El Chole. Un colectivo con unos 15 integrantes. “Vamos día a día, no sabes cuál avanzas y cuál te retrasas un poco, así que lo llevamos con calma", indica Óscar García, su presidente.

“No somos soldadores, así que nuestra estructura es entera de madera y luego los materiales que lo recubren ya van dependiendo de la temática de cada año, la que pegue más", añade. En su caso recuerda que otros años hicieron versiones o remasterizaciones de series o películas, siempre desde un punto costumbrista y con guiños locales. Algo que le gusta y que ven interesante para que el público disfrute de una carroza.

El aprendizaje de construir una carroza

"Aprendimos todo para construir carrozas a base de hacerlas, algún palo que nos llevamos y de corregirlo”, indican Mario y Aitor Miguel, que como otros compañeros que trabajan en los preparativos (Jairo Junco, Lucía Arroyo, Mario García o Lidia Ordiales), esperan que este año se viva una fiesta espectacular ya como "Pueblo ejemplar". "Ayudará a que haya más visibilidad y más gente viéndolo seguro", resaltan.

En La Venta La Salve, la Peña Casa Fredín, con casi tres lustros de vida, se aproxima a la mitad de la construcción. Una de las dos plataformas ya tiene la estructura levantada. En la otra apuran los trabajos Vanesa Iglesias, Mariño Nuño y las hermanas Sandra y Vanesa Rodríguez. "La clave es la paciencia, el primer año no sabes nada, te mancas, sigues, y luego ya vas controlando. Hay que seguir colaborando con la fiesta para que no esto no muera y siga", detalla Sandra Rodríguez.

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Entre madera, pladur, hierro o porexpán trabajan para diseñar su propuesta. “Sacamos tiempo de debajo de las piedras, nunca mejor dicho”, resalta Vanesa Rodríguez, que mantiene, como todas las peñas, que existe piquilla sana, colaboración y pasión entre todas, "por hacer reír a la gente, que disfruten y pasar de generación en generación esta tradición de Valdesoto".