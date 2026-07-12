Siero abre el plazo para solicitar las subvenciones municipales que apoyan los gastos derivados de la actividad de deportistas y clubes

Siero abre el plazo para solicitar las subvenciones de libre concurrencia que se conceden a deportistas y entidades del municipio, que cuentan con una dotación económica de 77.220 euros. El edil de Deportes, Jesús Abad, explicó este domingo que las ayudas están destinadas a "colaborar con los gastos que se les generen a los solicitantes durante el año en curso" y que sean "derivados de la práctica de la actividad deportiva".

A la convocatoria, que realiza el Patronato Municipal, pueden optar deportistas individuales, que carezcan de vinculación profesional con un club y que estén empadronados en Siero con una antigüedad mínima de seis meses. Esta línea de ayudas cuenta con una dotación de 5.220 euros. Para su concesión se tendrán en cuenta, entre otros criterios, los resultados deportivos obtenidos en la temporada anterior, los méritos logrados en pruebas internacionales de reconocido prestigio, el arraigo de la modalidad deportiva en el concejo, así como la edad del solicitante y su condición de abonado.

Mientras, la línea de subvenciones destinada a programas y entidades de carácter deportivo tiene por objeto colaborar con los gastos derivados de la práctica de la actividad de entidades deportivas y asociaciones del concejo, "así como de personas físicas en representación de grupos sin ánimo de lucro". En este caso, hay una consignación total de 72.000 euros, distribuida entre el baremo general, las peñas bolísticas y los grupos de montaña.

En el baremo general se valorarán aspectos como el número de licencias federativas, la participación en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, los resultados en los campeonatos oficiales federativos, el arraigo y la trayectoria de la entidad, el fomento del deporte femenino, la presencia de la imagen del Ayuntamiento de Siero o del Patronato Deportivo Municipal en equipaciones y soportes divulgativos, así como la formación en materia de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, explican las bases de la convocatoria.

En lo que respecta a las peñas bolísticas, "también se tendrán en cuenta el número de licencias federativas, la participación de las categorías inferiores, los resultados deportivos y el número y la relevancia de las competiciones que organizan".

Para los grupos de montaña se valorarán, entre otros criterios, el número de salidas realizadas, las fichas federativas, las actividades desarrolladas y el número de socios. El concejal Jesús Abad, acompañado por el director del Patronato Municipal, Virginio Ramírez, animó a deportistas, clubes y entidades a presentar sus solicitudes.

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Las ayudas pueden solicitarse hasta el próximo 31 de julio.