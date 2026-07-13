El Alcalde de Siero, sobre las primarias del PSOE de Gijón: "Tienen un gran secretario general, deseo que les vaya bien y puedan recuperar la Alcaldía"
El regidor evita pronunciarse sobre Carmen Moreno, que fue gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias, pues serán "los militantes quiénes decidan quién les parece mejor"
Ángel García, "Cepi", alcalde de Siero, no dudó hace unos meses en rechazar públicamente la posición de la Unión de Comerciantes de Asturias, dado que el colectivo se opone a la instalación de Costco en el polígono de Bobes y de hecho ha acudido a los tribunales para solicitar que se revoque su declaración como proyecto estratégico de interés regional, sello indispensable para que la multinacional de los hipermercados pueda desembarcar en territorio sierense.
En este contexto, el Alcalde llegó a señalar que Carmen Moreno, que fue gerente de la Unión de Comerciantes, era “la más beligerante, está entre las aspirantes a ser alcaldesa en Gijón, y a lo mejor lo que busca es su interés personal y no el de Asturias”.
El pasado sábado, Moreno anunció su candidatura a las primarias del PSOE de Gijón para optar a la Alcaldía. Este lunes, a preguntas de los medios de comunicación sobre este paso al frente desde las filas de su mismo partido, Cepi se mostró cauto: “Deseo que a la agrupación les vaya bien. Tienen un gran secretario (Monchu García) y deseo que este proceso lo hagan con tranquilidad y acierto”.
Sobre la candidatura tampoco se mojó con ninguna valoración: “Espero que el candidato que salga pueda recuperar la Alcaldía de Gijón. Tendrán que decir los militantes cuál les parece mejor”.
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