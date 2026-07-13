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El Berrón reparte 1.400 bollos para despedir las fiestas en una jornada familiar y de amigos entrañable: "Es un día para pasarlo espectacular"

"Cuesta mucho organizar las celebraciones y lo están haciendo muy bien", destacan los vecinos sobre la Asociación de Jóvenes de la localidad

Por la izquierda, Graciela Ordiales, Gadea Palacio, Laura Fernández, Javi Pérez, Nuria Llera y José Martínez con la mesa dispuesta para disfrutar del bollo de El Berrón, en Siero.

Por la izquierda, Graciela Ordiales, Gadea Palacio, Laura Fernández, Javi Pérez, Nuria Llera y José Martínez con la mesa dispuesta para disfrutar del bollo de El Berrón, en Siero. / Sara Arias

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Sara Arias

El Berrón (Siero)

"Hay que darlo todo porque cuesta mucho hacer las fiestas y lo están haciendo muy bien, así que a disfrutar", dijo Manoli Álvarez a punto de de participar en la merienda popular del último día de los festejos de El Berrón, en Siero, donde se repartieron 1.400 bollos. El prau se llenó de gente en la tarde de este lunes para compartir una jornada de hermandad que forma parte del programa organizado por la Asociación de Jóvenes de la localidad.

La jornada festiva, que continuó por la noche con una gran verbena a cargo de Grupo Beatriz, The Goat Festival y Ethan Meré DJ, atrajo también a vecinos de otras localidades del concejo y de municipios vecinos como Noreña, con el que tienen mucha vinculación. "Es una fiesta muy guapa y parte de nuestros amigos son de aquí, así que venimos a pasarlo bien, que hay buena verbena", apuntó el joven Manuel Montero, con una tortilla hecha por él que "está mejor de lo que parece".

El día del bollo es, tras el día grande del pasado domingo, la jornada más familiar de las fiestas, cuando se juntan todos y suman también amigos en la mesa. "Nosotros somos veinte entre todos y muchos niños, es un día para pasarlo espectacular", dijo Patricia Vázquez mientras buscaban el espacio que habían reservado.

Con las tortillas aposentadas y las empanadas listas estaba Juanín Hevia con su grupo de amigos, dispuestos a disfrutar del bollo de El Berrón por todo lo alto. "Todos los días son buenos y lo pasamos bien, pero hoy es el remate, vamos a quedar hasta que marche el último", dijo entre carcajadas.

Un momento del reparto del bollo.

Un momento del reparto del bollo. / S. A.

También los hubo que llevaron su propia infraestructura para la merienda con mesas y sillas plegables como la familia de Laura Fonseca, dispuestos a disfrutar de una tarde "en familia", o las pequeñas Maya Prado e Iris Núñez acompañadas de sus madres, Argentina Fraile y Susana Fano. "Vamos a pasarlo superbién", comentaron las pequeñas, con ganas ya de dar bocado a la merienda.

De los más madrugadores en llegar al prau fueron los amigos Diego García y Diego Meana, con la comida y los bollos preparados sobre el mantel y a la espera del resto de la pandilla: "Solo falta que nos traigan los vasinos y empezar a comer". La cita congregó a numerosos asistentes desde el inicio del reparto del bollo a las siete de la tarde, con un equipo de la Asociación de Jóvenes de El Berrón perfectamente organizado, que no dejó un detalle azar.

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Un día para despedir un gran fin de semana festivo en la localidad sierense, que tiene en esta jornada del bollo "posiblemente es el día más entrañable de todos", concluyó Samuel Montes.

Marty Palacio, Begoña Pérez, Luis Alberto Llames, Ainoha Montes, Antonio Granda y Samuel Montes.

Marty Palacio, Begoña Pérez, Luis Alberto Llames, Ainoha Montes, Antonio Granda y Samuel Montes. / S. A.

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