Cepi carga contra IU de Asturias y sus "gafas partidistas": "Si Costco fuese a Langreo ya estaría hecho"

"¿Qué pasaría si Indra quisiese instalarse en Bobes? Seguro que Izquierda Unida votaría en contra, argumentando que estaría en contra de la guerra y que cómo se podría aprobar un proyecto así... Pero va para Langreo, donde gobiernan ellos, y hay que hacer todo lo posible para que no marche y expropiar”. El alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, criticó así este lunes a la dirección regional de la coalición en la que Ovidio Zapico es coordinador general.

Quiso dejar claro, eso sí, que desea que fructifique el proyecto para Langreo. "Mi talante es otro, soy asturiano, y si es bueno para Langreo lo es también para Asturias". Añadió que sus palabras solo tienen que ver con el hecho de manifestar su malestar por lo que considera una doble vara de medir de IU de Asturias, que se aplica de uno u otro modo según el territorio del que se trate.

El regidor sierense, suma una larga lista de desencuentros verbales con IU de Asturias y con Ovidio Zapico, único consejero de la coalición en el gobierno socialista del Principado, y que se ha opuesto de manera vehemente a proyectos como el de la instalación de la multinacional Costco en Bobes y ahora a que pueda impulsarse un desarrollo residencial de pisos para jóvenes en el entorno de Parque Principado.

Ángel García se declaró sorprendido ante el anuncio de IU de que presentará una proposición de Ley para expropiar el taller de Barros y garantizar la fábrica de blindados de Indra en Langreo.

“Pediría a IU que ponga las mismas gafas cuando se trata de proyectos para buenos para Siero”, comentó, antes de añadir algún ejemplo: “Costco es malo porque está en Siero, si estuviese en Langreo seguro que estaría ya hecho”.

El regidor sierense insistió en que su queja se focaliza en lo que considera una doble vara de medir de IU y no en que el plan vaya al municipio de las cuencas. “Ojalá Indra vaya a Langreo y les deseo lo mejor, estoy totalmente a favor y encantado”, destacó.

También ironizó sobre el hecho de qué hubiera pasado si en vez del taller de Barros hubiesen elegido un terreno en Siero. “Menos mal que no les dio por venir a Bobes, seguro que desde IU se estarían manifestando”, añadió.

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El Alcalde atacó lo que considera una política partidista de la coalición que lidera Ovidio Zapico. "No se puede discriminar porque no se gobierna. Todo lo que suena a Siero están en contra y de manera beligerante”, concluyó el alcalde de Siero.