Las filtraciones del centro de estudios de La Fresneda empiezan a repararse: se arreglarán bajantes, el falso techo dañado y se pintarán las paredes afectadas
"Se trata de una actuación necesaria para mejorar el estado general del edificio", destaca la edil de Educación, que visitó el espacio junto a Alejandra Cuadriello
El centro de estudios de La Fresneda ya tiene en marcha las obras para reparar las filtraciones que afectan al edificio. El Ayuntamiento sierense las está acometiendo, con el arreglo de las bajantes y codos interiores de aguas pluviales. Sustituirá también el falso techo dañado, pintará las paredes y repondrá el zócalo de madera. La edil de Educación, Eva Iglesias, visitó este lunes los trabajos junto a la concejala de la Plataforma de La Fresneda, Alejandra Cuadriello.
La actuación tiene un presupuesto de 5.493,40 euros y prevé asimismo realizar el mantenimiento y anclaje de la barandilla de la escalera existente. Eva Iglesias destacó que «se trata de una actuación necesaria para solucionar las filtraciones y mejorar el estado general del centro».
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