Manuel Hevia, pregonero de las fiestas de San Félix de Valdesoto: "La carroza es la sátira, tradición, costumbre y alegría"

Manuel Hevia García (Valdesoto, 1939) vivirá otro momento especialmente feliz en pocos meses. El pasado octubre fue protagonista en la jornada en la que Valdesoto recibió el Premio "Pueblo ejemplar" de Asturias, durante la visita de la Familia Real a la localidad sierense. Y ahora le tocará pregonar las Fiestas de San Félix, que se celebran del 7 al 10 de agosto. Impulsor como primer presidente de la plataforma Todos Juntos Podemos, que aglutinó a todas las asociaciones de la parroquia para optar al galardón de la Fundación Princesa, por motivos laborales se fue a vivir a Gijón, donde aún pasa mucho tiempo, al igual que lo hace en la localidad sierense de Leceñes, donde nació y está gran parte de los fines de semana del año y meses de verano.

-¿Qué supone ser pregonero de San Félix de Valdesoto?

-Estoy un poco agobiado, porque no paran de llamarme y felicitarme. Pero a la vez muy contento, porque para mí Valdesoto es todo, es mi vida, lo adoro. Tiene una gente maravillosa.

-¿Tiene una mayor responsabilidad abrir las primeras fiestas como "Pueblo ejemplar" de Asturias?

-Diría que no, porque con mi pueblo siempre tengo responsabilidad. Será muy especial, eso sí.

-¿Ya tiene pensando de que hablará en su intervención?

-¡Ya lo tengo escrito! Pues hablaré de mi pueblo yde la gente, de lo que significa para mí Valdesoto. Porque como digo yo siempre, no hay pueblo más afayaizu en Asturias que Valdesoto.

-¿Por qué diría que es tan especial?

-Por todo, porque la gente es muy abierta y comunicativa, que colabora muchísimo y que hace mogollón de actividades. Y lo que más me gusta, que los jóvenes y los niños también se implican para que Valdesoto está muy activo durante el año.

-¿Qué significan para usted las carrozas de Valdesoto?

-Es el plato fuerte de las fiestas. Conocí la primera que se hizo. Nunca se me olvidará. La construyó Pachín. La vi cuando era un guaje. Tengo ese recuerdo de ver cómo la hacían junto a mi casa.

-¿Pensaba que llegaría tan lejos esta aventura?

-Pues no lo sé, quizás nunca lo imaginé. Porque es algo que tiene un mérito tremendo. Es un trabajo colectivo de toda la gente. Son representaciones que nos expresan lo que son las tradiciones, las costumbres y demás del pueblo de antaño. Me presta ver además que este año hay una peña nueva y que hay muchos chavalinos que dan el relevo generacional.

-¿Qué es lo que más le gusta de una carroza?

-Es difícil de distinguir, porque el encanto es su conjunto. La carroza es la sátira, tradición, costumbre y alegría. Representa muchas cosas.

-¿Guarda alguna de las que haya visto con especial cariño?

-De los primeros años, que eran carrozas muy simples, recuerdo una que era muy graciosa, la que representaba a Telva y Pinón. Esos personajes asturianos, que eran geniales, era para toncharse de risa con ellos. Eso lo recuerdo muchísimo. Y todavía el otro día encontré por casa un montón de fotos antiguas, donde figuran carrozas de la época que era un guaje, y que las entregaré para que las conserve el pueblo.

-¿Alguna vez participó en alguna carroza?

.No, nunca. Siempre me invitaron. Pero en agosto nos íbamos al pueblo de mi mujer y venía justo para la fiesta, no podía estar los días previos para prepararla. Es una cosa que me ha quedado pendiente, que me habría hecho ilusión.

-¿Con qué se queda de tantas fiestas de San Félix?

-Cuando era un chaval e iba con la pandilla de amigos a merendar al prau de la fiesta, con unos bocadillos y una manta, la tirábamos al suelo y allí lo celebrábamos mucho tiempo.

-Quedará su imagen para la posteridad, icónica, celebrando con mucho entusiasmo delante de la Familia Real el “Pueblo Ejemplar”. ¿Fue una liberación?

-No se puede imaginar. Cuando estábamos esperando para esa entrega, nos pusieron en fila, con las autoridades. Y cuando llegó la Familia Real, fue la Reina Letizia la que me llamó y dijo “ahí está Manolín Hevia, dame un abrazo”, y el Rey Felipe se me acercó luego y me dijo que “ya era hora” de que lo recibiésemos el premio. La celebración mía fue una cosa espontánea, que me salió del alma. Cogí el premio y di saltos de alegría. Porque después de 20 años, y a mis 86, ya pensé que no lo iba a ver nunca a Valdesoto como “Pueblo Ejemplar”.

Manuel Hevia / Ángel González

-¿Cómo fue el trato con los Reyes de España?

-Fueron tremendamente cercanos y amabilísimos. Se rieron, disfrutaron, se emocionaron con la representación del Valdesoto de antaño. El Rey hasta tiró a los bolos e hizo 40 de cuatreada, que es algo muy difícil. Fue un día espectacular y para recordar.

-¿Qué impacto ha tenido la concesión de este galardón en Valdesoto?

-Es algo tremendo. Ahora cada fin de semana está petado el pueblo. Se nota en cada actividad que se hace, que viene mucha más gente, y seguro que en la fiesta se verá también este año.

-¿Y qué necesita ahora la parroquia?

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-No nos falta de nada. Valdesoto está vivo. Sigue evolucionando, hay juventud y niños, que son una maravilla y están cogiendo las riendas. El pueblo no va a morir, todo lo contrario. Cada vez será más vivo, alegre y participativo. Porque Valdesoto va a seguir como siempre, siendo un pueblo de antaño y feliz.