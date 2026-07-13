Siero marca nuevo récord mensual de contratos, con 2.094 firmados en junio, la mayoría en el sector servicios

Siero registró una cifra récord de contratos en junio. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se firmaron en el concejo un total de 2.094, la suma mensual más alta contabilizada en este primer semestre de 2026. Supone además la mayor cantidad para un mes de junio en la serie histórica desde 2021.

El municipio, uno de los de mayor pujanza en Asturias, ha registrado una crecimiento mensual sostenido del número de contratos de febrero a junio de 2026. En enero se dio un pico de 1.522 contratos, y luego un descenso, en febrero, hasta los 1.308 que se suscribieron ese mes. Después, hasta junio, se encadenaron las subidas: en marzo se suscribieron 1.331, en abril 1.455 y en mayo 1.608.

El mes pasado se produjo el récord mencionado, 2.094 contratos que en su mayoría corresponden a los que se generaron en el sector servicios, al que se atribuyen 1.812 de los suscritos. La industria generó otros 216, la construcción 19, la agricultura 11 y el resto aportaron cantidades menores.

La cifra de 2.094 de junio de 2026 supone una variación anual del 11, 1 por ciento y de los contratos registrados el mes pasado 1.063 se le hicieron a mujeres y 1.031 a hombres.

Por edades, de los 2.094 contratos, 866 se firmaron con menores de 30 años, 684 con trabajadores de entre 30 y 44, y otros 544 con mayores de 44 años.

Sectores de actividades

En el sector servicios, que aglutinó el mayor número de contratos firmados en junio, el área de actividad más común fue la de las comidas y bebidas (410 suscritos), seguida del comercio al por menor (362) y las actividades de depósito, almacenamiento y actividades auxiliares del transporte (165). El ámbito de la industria alimentaria sumó 150 contratos, el de servicios a edificios y de jardinería 146, y el de asistencia en establecimientos residenciales 102. El resto de sectores generaron un número de contratos inferior al centenar.

Por otro lado, este junio fue el mejor de la serie de los últimos cinco años. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en junio de 2021 se registraron 1.980 contratos. En en el mismo mes de 2022 la cifra fue de 1.859, y en el de 2023 se quedó en los 1.558 contratos. En 2024 se contabilizaron 1.575 y en el mismo mes de 2025 la cifra fue de 1.884.

En territorio sierense tiran del empleo instalaciones tan relevantes como las de Corporación Alimentaria Peñasanta, las empresas de logística y transporte, restauración y otras que se concentran en varios puntos, entre los que destacan los ejes de Lugones, Granda, Meres o Bobes.