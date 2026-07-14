Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias
Se establecen frecuencias especiales con Oviedo y Gijón la noche del lunes 20 de julio y la madrugada del martes 21
El Consorcio de Transportes de Asturias refuerza servicios con motivos de las fiestas de El Carmín, con horarios especiales la noche del lunes 20 de julio y la madrugada del martes 21.
Entre Gijón y Pola de Siero habrá servicios de ida desde las 12.00 a las 19.30, cada media hora. De vuelta, desde la Pola a Gijón, habrá autobuses desde las 22.00 a las 7.30 horas cada media hora.
Por otro lado, entre Oviedo y Pola de Siero se establecen búhos de refuerzo que se suman a la operativa diaria de servicios. Para la ida a la Pola la noche del 20 de julio y la madrugada del 21 habrá a las 23.00 horas, a las 00.30 y a la 1.30. Para la vuelta a Oviedo se establecen servicios a las 23.45, a la 1.15 y a las 2.00 horas.
El coste del billete entre Oviedo y Pola de Siero para los servicios nocturnos es de 2 euros. El del viaje entre Gijón y la Pola, de 3,5 euros. En ambos casos se admite el uso de las tarjetas Conecta.
Para conocer el programa íntegro de las fiestas polesas de El Carmín pincha aquí.
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