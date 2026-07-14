Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias

Se establecen frecuencias especiales con Oviedo y Gijón la noche del lunes 20 de julio y la madrugada del martes 21

En imágenes: Miles de romeros celebran el Carmín en la Pola

En imágenes: Miles de romeros celebran el Carmín en la Pola

Ver galería

En imágenes: Miles de romeros celebran el Carmín en la Pola / Juan Plaza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El Consorcio de Transportes de Asturias refuerza servicios con motivos de las fiestas de El Carmín, con horarios especiales la noche del lunes 20 de julio y la madrugada del martes 21.

Entre Gijón y Pola de Siero habrá servicios de ida desde las 12.00 a las 19.30, cada media hora. De vuelta, desde la Pola a Gijón, habrá autobuses desde las 22.00 a las 7.30 horas cada media hora.

Por otro lado, entre Oviedo y Pola de Siero se establecen búhos de refuerzo que se suman a la operativa diaria de servicios. Para la ida a la Pola la noche del 20 de julio y la madrugada del 21 habrá a las 23.00 horas, a las 00.30 y a la 1.30. Para la vuelta a Oviedo se establecen servicios a las 23.45, a la 1.15 y a las 2.00 horas.

El coste del billete entre Oviedo y Pola de Siero para los servicios nocturnos es de 2 euros. El del viaje entre Gijón y la Pola, de 3,5 euros. En ambos casos se admite el uso de las tarjetas Conecta.

Noticias relacionadas y más

Para conocer el programa íntegro de las fiestas polesas de El Carmín pincha aquí.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se hacen una casa en Siero y no pueden ir a vivir porque teletrabajan y les deniegan el enganche a internet: 'Ya no sabemos qué hacer, es lamentable
  2. La orquesta Tekila tocará en El Carmín de la Pola, que ya tiene programa completo, con actividades del 16 al 21 de julio
  3. Iván Fernández, nuevo comisario de la Policía Local de Siero: 'Mi objetivo es hacer del cuerpo el mejor de España
  4. El Berrón inicia sus fiestas a lo grande: más de 200 personas en la primera paellada popular
  5. La comida lista para llevar gana adeptos en Pola de Siero: 'Es casera y sale más barata que cocinar en casa
  6. El Ayuntamiento de Siero espera recibir la petición de licencia municipal para las obras de Costco este mismo mes de julio
  7. La 'rotonda del mapamundi' de Siero, casi terminada: así se ve ya la glorieta del nudo de comunicaciones entre Lugones y La Fresneda
  8. Las peñas de Valdesoto, a destajo con las carrozas 'ejemplares' para San Félix: 'Va a ser un año especial

Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias

Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias

La faba resiste en Argüelles con las empresas de los últimos productores, solo cuatro de los más de veinte que llegó a tener la parroquia de Siero

La faba resiste en Argüelles con las empresas de los últimos productores, solo cuatro de los más de veinte que llegó a tener la parroquia de Siero

Grandes

El Berrón reparte 1.400 bollos para despedir las fiestas en una jornada familiar y de amigos entrañable: "Es un día para pasarlo espectacular"

Cepi carga contra IU de Asturias y sus "gafas partidistas": "Si Costco fuese a Langreo ya estaría hecho"

Cepi carga contra IU de Asturias y sus "gafas partidistas": "Si Costco fuese a Langreo ya estaría hecho"

El Alcalde de Siero, sobre las primarias del PSOE de Gijón: "Tienen un gran secretario general, deseo que les vaya bien y puedan recuperar la Alcaldía"

El Alcalde de Siero, sobre las primarias del PSOE de Gijón: "Tienen un gran secretario general, deseo que les vaya bien y puedan recuperar la Alcaldía"

Las filtraciones del centro de estudios de La Fresneda empiezan a repararse: se arreglarán bajantes, el falso techo dañado y se pintarán las paredes afectadas

Las filtraciones del centro de estudios de La Fresneda empiezan a repararse: se arreglarán bajantes, el falso techo dañado y se pintarán las paredes afectadas

Manuel Hevia, pregonero de las fiestas de San Félix de Valdesoto: "La carroza es la sátira, tradición, costumbre y alegría"

Manuel Hevia, pregonero de las fiestas de San Félix de Valdesoto: "La carroza es la sátira, tradición, costumbre y alegría"
Tracking Pixel Contents