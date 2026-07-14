Autobuses para El Carmín de la Pola: refuerzo de servicios y búhos para disfrutar sin preocupaciones de la romería de Asturias

El Consorcio de Transportes de Asturias refuerza servicios con motivos de las fiestas de El Carmín, con horarios especiales la noche del lunes 20 de julio y la madrugada del martes 21.

Entre Gijón y Pola de Siero habrá servicios de ida desde las 12.00 a las 19.30, cada media hora. De vuelta, desde la Pola a Gijón, habrá autobuses desde las 22.00 a las 7.30 horas cada media hora.

Por otro lado, entre Oviedo y Pola de Siero se establecen búhos de refuerzo que se suman a la operativa diaria de servicios. Para la ida a la Pola la noche del 20 de julio y la madrugada del 21 habrá a las 23.00 horas, a las 00.30 y a la 1.30. Para la vuelta a Oviedo se establecen servicios a las 23.45, a la 1.15 y a las 2.00 horas.

El coste del billete entre Oviedo y Pola de Siero para los servicios nocturnos es de 2 euros. El del viaje entre Gijón y la Pola, de 3,5 euros. En ambos casos se admite el uso de las tarjetas Conecta.

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