Llega el XXVIII Festival Internacional de Folclore de Siero, con desfile y grupos de Chile, Mallorca y Málaga

Llega el XXVIII Festival Internacional de Folclore de Siero, que se celebrará el próximo sábado, 18 de julio, en el Teatro Auditorio, en la Pola. La programación comenzará a las 18.30 horas con el tradicional desfile de los grupos participantes y continuará a las 19.00 horas con el festival, cuya entrada será libre hasta completar el aforo.

Este año acuden el Ballet Folclórico Municipal de Angol, de Bafá (Chile), la Agrupación Cultural "Brocalet", de Mallorca, el Grupo Folclórico Municipal de Coros y Danzas de Vélez-Málaga, la Agrupación Folclórica "Cuélebre", de Lugones y la Asociación Folclórica "El Piñote", de Argüelles.

Además, colaborarán el Grupo Folclórico Principado, la Agrupación Folclórica "La Sidrina", ambos de Lugones, y el Grupo Folclórico y de Investigación "El Ventolín" de Pola de Siero.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, presentó la cita este martes junto a representantes de los grupos folclóricos participantes, y señaló que el Festival Internacional de Folclore "es una cita plenamente consolidada, que permite acercar al público tradiciones de distintos lugares y, al mismo tiempo, poner en valor el importante trabajo que realizan las agrupaciones folclóricas de Siero".

Noticias relacionadas

La edil invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de "una jornada de convivencia en torno a la música y la danza tradicional".