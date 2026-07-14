Siero licita por casi 200.000 euros el arreglo de caminos en Collado, Feleches, Valdesoto y Muñó

El Ayuntamiento de Siero ha sacado a licitación las obras de reparación de tres caminos municipales por un importe de 199.715,85 euros (IVA incluido), una actuación dividida en dos lotes y financiada con cargo a una modificación de crédito. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 3 de agosto. El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, presentaron este martes el proyecto, que contempla actuaciones en las parroquias de Collado, Feleches, Muñó y Valdesoto.

El primer lote, con un presupuesto de 95.695,73 euros, corresponde a la reparación del camino de Collado a Novalín, entre las parroquias de Collado y Feleches. La intervención abarcará 811 metros de vial y permitirá ampliar su anchura media de 3,31 a 3,81 metros mediante el ensanche de varios tramos. Además de renovar el firme, se mejorará el sistema de drenaje con la limpieza de cunetas y caños existentes y la construcción de nuevas cunetas, pozos y un nuevo caño. El plazo de ejecución previsto es de ocho semanas.

Ensanche

El segundo lote incluye dos actuaciones. La primera consiste en la pavimentación del camino de Pueblo a La Riestra, en la parroquia de Muñó, con una inversión de 58.507,42 euros. Las obras afectarán a 629 metros de vial, cuya anchura media pasará de 2,51 a 3,15 metros. Los trabajos contemplan la renovación del firme, la limpieza y saneo del camino, mejoras en el drenaje, el fresado de entronques y accesos a fincas, así como la reposición de la señalización horizontal. El plazo de ejecución será de doce semanas.

La segunda actuación del lote II se desarrollará en el camino de acceso a Molleo desde la AS-376, en la parroquia de Valdesoto, con un presupuesto de 45.512,70 euros. En este caso se actuará sobre 465 metros de vial, manteniendo su anchura actual de 3,31 metros. Las obras incluirán la renovación del firme, la limpieza y saneo de las zonas deterioradas y la mejora puntual del drenaje mediante la construcción de una cuneta y un nuevo caño. También contará con un plazo de ejecución de doce semanas.

Durante la presentación, el alcalde destacó la importancia de este tipo de inversiones para el futuro del medio rural. "Contar con caminos en buen estado no solo mejora la seguridad, sino que también contribuye a que la gente decida vivir en nuestros pueblos. Disponer de unas buenas comunicaciones, junto con unos servicios públicos de calidad, es fundamental para seguir fijando población en el medio rural", señaló.

Desde la llegada del actual equipo de gobierno en 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido más de 15,1 millones de euros en la mejora y conservación de la red de caminos municipales, ejecutando un total de 61 actuaciones en todo el concejo.

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Además, el Consistorio prevé destinar en 2026 un total de 1.627.518,26 euros a la mejora y conservación de la red viaria municipal. De esa cantidad, 447.518,26 euros se dedicarán a nuevas inversiones, mientras que 1,18 millones de euros financiarán labores de mantenimiento, incluyendo contratos de conservación y mejora, hormigonado, suministro de áridos, actuaciones puntuales y trabajos de desbroce.