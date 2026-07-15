En el Carmín también se juega al ajedrez: esta es la novedosa actividad prevista para el sábado en la calle

Las fiestas de El Carmín incorporarán este sábado una nueva propuesta deportiva con la celebración de "Ajedrez en El Carmín 2026", una actividad abierta a todos los públicos que tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Pola de Siero.

La iniciativa, organizada por el Patronato Deportivo Municipal con la colaboración de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias, el Gobierno del Principado y el Club Ajedrez Siero, combinará el carácter lúdico con la promoción de este deporte. El principal atractivo será una exhibición de partidas simultáneas protagonizada por Pelayo Quirós Cueto, doble campeón de Asturias de Ajedrez Rápido, que se enfrentará de manera simultánea a varios jugadores.

Piezas gigantes

Además, durante toda la tarde permanecerá instalado un tablero de ajedrez gigante con piezas de gran tamaño para que niños, jóvenes y adultos puedan iniciarse o disfrutar de este juego al aire libre, en una actividad concebida para fomentar la participación y la convivencia.

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, presentó este miércoles la iniciativa y destacó la apuesta del Ayuntamiento por ampliar la oferta de las fiestas. "Queremos que las fiestas de El Carmín cuenten con propuestas para todos los públicos y que también tengan espacio para disciplinas como el ajedrez, que combina deporte, estrategia y convivencia", señaló.

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Asimismo, el edil animó a vecinos y visitantes a acercarse el sábado a la plaza del Ayuntamiento para participar en una actividad "abierta, participativa y diferente", con la que se busca acercar el ajedrez a la ciudadanía en un entorno festivo.