El concejal del PP Javier Mateus pide la reparación del mobiliario urbano de Siero

El PP de Siero reclama al Ayuntamiento la reparación y mejora del mobiliario urbano "que, hoy en día, se encuentra en mal estado". En opinión de los populares, "la situación actual no solo perjudica a la imagen y promoción del propio municipio, sino que también puede suponer riesgos de seguridad para los usuarios".

El edil Javier Mateus habla de "bancos rotos y papeleras con piezas sueltas que, por su estado, pueden suponer un riesgo a los usuarios, entre otros", y que esa "es la realidad en la que se encuentran muchos de los elementos urbanos en Siero".

Según el concejal, hay una situación "que denota un abandono de la gestión municipal en su día a día y que preocupa a vecinos de diferentes localidades del concejo, una preocupación vecinal que ha llegado y a la que se suma" el Partido Popular.

"No se entiende que el Alcalde (Ángel García) defiende un proceso de renovación urbana si en dicho proceso queda excluido el mantenimiento del mobiliario urbano que está deteriorado”, apunta Mateus. Recuerda que “si lo que realmente pretende el regidor "es una modernización integral del entorno urbano, no puede dejar de lado la reparación o sustitución de elementos urbanos en mal estado".

"El marketing no tapa todas actuaciones a medias ni parches”, dice Mateus. Para el concejal del PP, esta situación es el resultado de una "clara falta de prioridades". A su juicio, “mientras el equipo de gobierno destina recursos a proyectos faraónicos y a la propaganda, lo básico, lo que utilizan cada día los vecinos, se abandona".

"El deterioro del mobiliario urbano y la falta de mantenimiento en Siero han dejado de ser una anécdota para convertirse en un problema generalizado", aseguran los populares. Recuerdan que ya en el mes de mayo reclamaron al Ayuntamiento un plan de mantenimiento “eficaz, continuo y transparente que garantice el cuidado de los espacios públicos en todo el municipio”.

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Mateus señala que ese mismo mes, el ayuntamiento respondía a una reivindicación vecinal para mejorar el mobiliario urbano de la calle Leopoldo Lugones, "actuación que los populares aplauden, e instan que la respuesta municipal sea la misma con otras zonas y localidades del concejo que lo requieren".