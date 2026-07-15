Detienen en un polígono de Siero a un hombre reclamado por nueve juzgados y que ya ha ingresado en prisión

Detienen en Siero a un hombre que había entrado en dos naves industriales de Siero y sobre el que pesaban 16 requisitorias de personación y detención y 3 de averiguación de paradero. Juzgados de Asturias, Cantabria, e incluso Salamanca reclamaban su detención y personación por causas de robos y hurtos.

Fue finalmente localizado el pasado 8 de julio, tras recibir la Guardia Civil el aviso de la alarma de dos empresas situadas en el polígono industrial sierense. Tras pasar aviso a las patrullas de Seguridad Ciudadana que se hallaban de servicio en esos momentos, respondieron dos patrullas del puesto de Noreña, quienes localizaron a un varón por las inmediaciones del citado polígono.

La detención fue posible gracias al dispositivo de localización que se estableció tras saltar la alarma de una de las naves en las que había entrado el detenido, indica la Guardia Civil.

El detenido estaba siendo investigado además por otros 3 robos, 4 hurtos, 1 robo/hurto uso de vehículo a motor y un delito contra la seguridad vial cometidos todos en la zona central de Asturias.

Tras la identificación de esta persona, y con la información recibida de la central de alarmas que describía la indumentaria que portaba el sospechoso (gorra negra y camisa rosa), los agentes pudieron constatar que se trataba de la misma que se había introducido en las naves, por lo que se procedió a su detención.

Se daba además la circunstancia de que era objetivo de unas investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Langreo, por la supuesta comisión de otros tres robos, 4 hurtos, y un robo/hurto uso de vehículo a motor cometidos en empresas situadas en Noreña, Meres y Granda, valorándose el importe total de dinero sustraído en más de 17.000 euros.

La sustracción del vehículo (robo/hurto uso de vehículo a motor) la llevó a cabo en el transcurso una de sus actuaciones, utilizando para marcharse del lugar una furgoneta que se hallaba en el recinto, por lo que además se le imputó otro delito contra la seguridad vial, ya que esta persona carece de permiso de circulación.

Al detenido, "con una amplia trayectoria delictiva", le constaban también numerosos señalamientos de búsqueda y detención de diversos juzgados. Un total de 16 requisitorias de detención de Juzgados de Salamanca, Avilés, Oviedo, Torrelavega, Valdés, Gijón, Cangas de Onís, Mieres, y Villaviciosa, todos ellos con diligencias previas abiertas por delitos de robo y hurto.

Noticias relacionadas

Además de estos señalamientos, también le constaban tres búsquedas para averiguación de domicilio y paradero de Juzgados de Gijón y Langreo. Concluidas las diligencias, esta persona fue puesta a disposición del Tribunal de Instrucción, Plaza número 1 de Siero, quien decretó su ingreso en prisión.