IU Siero acusa al Alcalde de "inventar agravios para no hablar de la privatización del agua"

La portavoz municipal de Izquierda Unida de Siero, Tere Álvarez, considera que el alcalde, Ángel García "Cepi", busca "fabricar una polémica sobre supuestos agravios al concejo para eludir el verdadero debate político abierto en Siero: la privatización del servicio municipal de agua, una decisión jurídicamente cuestionada, políticamente inaceptable desde una posición progresista y que supondrá un fuerte incremento de la factura para las vecinas y los vecinos".

Álvarez salía así al paso de las declaraciones del regidor sobre las "gafas partidistas" con las que IU de Asturias miraría los proyectos en función de si se trata de concejos donde la coalición gobierna o no. Así, aseguró que espera que Indra vaya a Barros, en Langreo, pero dijo que si el proyecto hubiese sido para Siero, IU estaría sacando las pancartas de "no a la guerra".

El regidor también se refirió a que IU va a presentar una proposición de Ley en la Junta General del Principado para la expropiación forzosa del taller de Duro Felguera en Barros con el fin de que Indra puede instalar allí su segunda fábrica de vehículos blindados tras la de Gijón. Mientras, señaló "Cepi", no le parece bien que se haya declarado a Costco como proyecto estratégico regional.

"El Alcalde puede seguir imaginando lo que haría Izquierda Unida ante proyectos que nunca se han planteado, pero debería explicar lo que él sí está haciendo: entregar durante décadas a una empresa privada la gestión de un servicio público esencial", señaló la portavoz municipal de la coalición en Siero. A su juicio, García recurre a "agravios inventados y comparaciones imposibles" porque "prefiere hablar de Langreo, de Indra o de cualquier otra cosa antes que del elefante en la habitación: la privatización del agua en Siero".

Sobre las afirmaciones del Alcalde acerca la defensa de las inversiones industriales en Langreo, IU Siero rechaza que exista una doble vara de medir territorial. «Nuestra posición no depende de que una inversión llegue a Siero, Langreo o cualquier otro concejo. Depende de qué proyecto se plantea, dónde se ubica, qué empleo crea, qué impacto territorial y ambiental tiene, qué recursos públicos exige y si responde al interés general», explicó Álvarez. «No todo lo que se presenta como inversión es automáticamente bueno, ni cuestionar un proyecto equivale a estar contra Siero», añadió.

Álvarez dijo que no existe "comparación seria entre la utilización de unas instalaciones industriales ya existentes en Barros para mantener actividad productiva y empleo en una comarca industrial y la implantación de una gran superficie comercial en Bobes, con sus efectos sobre el comercio local, la movilidad, el consumo de suelo y el modelo territorial".

Recordó que IU no se opone a las inversiones que benefician a Siero, sino a que "el Alcalde utilice la promesa de inversión como argumento para evitar todo análisis crítico". "La obligación de una fuerza política responsable no es aplaudir cualquier anuncio, sino valorar sus consecuencias. Defender Siero no consiste en dar un cheque en blanco a cada operación empresarial ni en confundir el interés general con el interés de una empresa concreta", subrayó.

Álvarez valoró que el polígono de Barros es un espacio industrial y el proyecto de Indra "reúne los criterios propios de una actividad industrial", mientras que en Bobes "sucede exactamente lo contrario: se pretende utilizar suelo industrial para implantar un gran almacén comercial". "No es una cuestión de territorios ni de quién gobierna en cada municipio, sino de legalidad, planificación territorial y defensa de un modelo económico coherente», afirmó Álvarez.

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"Ángel García quiere que discutamos sobre una pancarta imaginaria mientras deja preparada una subida real del recibo del agua", concluyó Tere Álvarez. "Puede intentar desviar la conversación, pero no va a conseguir que Siero deje de hablar de la privatización. IU seguirá defendiendo un servicio público, transparente, democrático y orientado exclusivamente al interés general", concluyó.