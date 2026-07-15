Todo listo para la romería de Asturias: lo que hay que saber para coger sitio en el prau del Carmín de la Pola

El Carmín de la Pola atrae cada año a miles de personas. La llamada romería de Asturias es una de las citas obligadas del verano asturiano. Muchos jóvenes que llegan procedentes de otros puntos de la región acuden directamente al prau para disfrutar de un evento en el que sidra, música de charangas, meriendas y buen humor conviven durante toda la tarde y hasta la noche. No es necesario reservar sitio para ir, pero lo cierto es que sí es tradición para las familias y grupos de amigos polesos ir a acotar espacio por la mañana, en el horario que establece el Ayuntamiento.

Este año el lunes 20, La Sobatiella abrirá de 10.00 a 13.00 horas para coger sitio. Es decir, será el momento en el que pandillas y familias que lo deseen puedan cerrar con cinta o colocar sus enseres, mesas, sillas y neveras, para que todo quede colocado para la tarde. Después de las 13.00 se cerrará el prau y ya no se volverá a abrir hasta las 15.00 horas.

No obstante, la tradicional subida al prau con el desfile de romeros y charangas se inicia a las 17.00, en el que constituye uno de los momentos más álgidos de la fiesta. En el prau se podrá permanecer hasta la medianoche, momento en que se apagarán las luces de La Sobatiella para favorecer que se desaloje pronto y que la fiesta pueda continuar en el centro de la Pola.

Programa del 16 al 21 de julio

Hasta el día 20 de julio, día grande de las fiestas, e incluso un día después, hay un amplio programa previo de actos para disfrutar de estas emblemáticas celebraciones de Pola de Siero. Lo que sigue es el detalle de las actividades de cada día.

Jueves 16 . Pregón a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Juanjo Domínguez Carazo, cronista oficial de Siero. El acto estará acompañado por la Banda de Música y culminará con el tradicional chupinazo inaugural.

Viernes 17. De 16.30 a 20.30 horas, el parque Alfonso X el Sabio acogerá el Día del Niño con la Fiesta del Agua, que incluirá fiesta de la espuma, tobogán de agua XXL, juegos de madera XXL y una batalla por equipos, con plazas para niños con necesidades especiales. A las 20.30 horas tendrá lugar en la iglesia parroquial de Pola de Siero un concierto de cuarteto de saxofones y órgano junto a la Asociación Pro Órgano.

Sábado 18. Desfile de grupos folclóricos por las calles de la villa desde las 18.30. Ya por la noche, a las 21.00 horas, se celebrará la XIII edición del Motocross Nocturno en el circuito de El Bayu, organizado por el Motor Club Valdesoto. A las 23.00 horas comenzará la verbena a cargo de la orquesta Tekila.

Domingo 19. Alborada de gaita y tambor a las 10.00 horas. A las 12.30 horas se celebrará la misa en honor a la Virgen del Carmen y, a continuación, la tradicional procesión. A su llegada a la plaza Les Campes se lanzará una traca y la comitiva continuará hasta el patio de la iglesia, donde tendrá lugar la danza prima con la colaboración de El Ventolín y Los Amigos del Roble, seguida de la puya del ramu.

Lunes 20. El Carmín. De 10.00 a 13.00 horas se abrirá La Sobatiella para realizar reservas. A las 10.00 horas comenzará la alborada con gaita y tambor y la sesión vermut contará con tres charangas recorriendo la villa. Por la tarde, el prau se abrirá a las 15.00 horas y a las 17.00 horas tendrá lugar la tradicional subida. El cierre del prau será a medianoche, continuando la fiesta en el centro urbano.